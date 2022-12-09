Um motociclista identificado como Murilo Alcântara dos Santos, de 44 anos, morreu após um acidente na Curva do Saldanha, na altura do Forte São João, em Vitória, na final da tarde desta sexta-feira (9). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas, ainda dentro da ambulância, a vítima não resistiu.
De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local as equipes do Samu e da Guarda Municipal já estavam lá e informaram que a vítima havia evoluído a óbito. "De acordo com as informações colhidas no local, o motociclista trafegava pelo “corredor”, quando se desequilibrou e caiu para debaixo de um ônibus, momento em que foi atropelado", detalhou a corporação.
Uma testemunha que preferiu não se identificar contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, como o acidente aconteceu. "O veículo Gol estava parado na via, provavelmente com pane mecânica. Um veículo Fiat Uno parou em seguida atrás dele, a moto veio em alta velocidade, bateu na traseira do Uno e o motociclista foi arremessado na lateral do ônibus e foi novamente arremessado no chão, batendo fortemente a cabeça. Após bater e ser arremessado o motociclista caiu na via, bateu na lateral do ônibus e ficou no chão. Ele não chegou a ser arrastado", disse.
Motociclista morre em acidente na Curva do Saldanha, em Vitória
A Guarda Municipal informou que a ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que "a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas acabou evoluindo a óbito ainda dentro da ambulância. O corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento".
Atualização
09/12/2022 - 7:30
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil confirmou que a vítima não tinha resistido aos ferimentos. A matéria foi atualizada.