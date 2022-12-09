Um motociclista identificado como Murilo Alcântara dos Santos, de 44 anos, morreu após um acidente na Curva do Saldanha, na altura do Forte São João, em Vitória , na final da tarde desta sexta-feira (9). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) foi acionado, mas, ainda dentro da ambulância, a vítima não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local as equipes do Samu e da Guarda Municipal já estavam lá e informaram que a vítima havia evoluído a óbito. "De acordo com as informações colhidas no local, o motociclista trafegava pelo “corredor”, quando se desequilibrou e caiu para debaixo de um ônibus, momento em que foi atropelado", detalhou a corporação.

Uma testemunha que preferiu não se identificar contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, como o acidente aconteceu. "O veículo Gol estava parado na via, provavelmente com pane mecânica. Um veículo Fiat Uno parou em seguida atrás dele, a moto veio em alta velocidade, bateu na traseira do Uno e o motociclista foi arremessado na lateral do ônibus e foi novamente arremessado no chão, batendo fortemente a cabeça. Após bater e ser arremessado o motociclista caiu na via, bateu na lateral do ônibus e ficou no chão. Ele não chegou a ser arrastado", disse.

Your browser does not support the audio element. Motociclista morre em acidente na Curva do Saldanha, em Vitória

Guarda Municipal deu apoio à ocorrência Crédito: Leitor | A Gazeta

A Guarda Municipal informou que a ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar.

Polícia Civil disse que "a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas acabou evoluindo a óbito ainda dentro da ambulância. O corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento".