Vídeo mostra casal sendo atropelado por caminhonete em Linhares

O vídeo de uma câmara de segurança de um estabelecimento flagrou o momento em que um casal é atropelado por uma caminhonete na noite desta sexta-feira (9), no bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os jovens, ambos de 19 anos, ficaram feridos e foram socorridos em um hospital da região.
Nas imagens, é possível ver o casal atravessando a rua de mão dadas em direção a um estabelecimento, enquanto o jovem olha o celular, quando são atingidos pelo veículo.
O pai do jovem contou para a reportagem da TV Gazeta Norte que o filho e a namorada foram socorridos pelo motorista do carro. Os dois tiveram alta do hospital durante a madrugada deste sábado (10).
Segundo o Boletim Unificado da Polícia Militar, o condutor do veículo, um homem de 43 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.