Marido morre em acidente ao levar esposa picada por escorpião para hospital no ES

O veículo bateu violentamente contra uma árvore às margens da ES-381 Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um carro bater em uma árvore, em um acidente na tarde desta sexta-feira (9), na altura do km 30 da ES-381, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no veículo estavam dois homens e uma mulher. Um deles, que estava como passageiro, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

De acordo com os Bombeiros, o carro saiu de Nova Venécia e seguia sentido São Mateus. A mulher, esposa de um dos homens, foi picada por um escorpião e o casal, acompanhado do irmão do motorista, seguia indo para o Hospital Roberto Silvares quando o acidente aconteceu.

Outro veículo teria feito uma ultrapassagem em local proibido, segundo informações dos bombeiros, e o motorista do carro tentou desviar, mas acabou batendo em uma árvore às margens da pista.

A mulher e o motorista foram socorridos para o Hospital Roberto Silvares. Além da picada do escorpião, ela teve múltiplas fraturas, segundo os bombeiros. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.