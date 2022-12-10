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Em São Mateus

Marido morre em acidente ao levar esposa picada por escorpião para hospital no ES

Acidente ocorreu na tarde desta sexta (9), na ES-381. Casal saiu de Nova Venécia até cidade vizinha, onde mulher ferida seria socorrida; irmão da vítima dirigia o veículo e também se feriu

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 21:18

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 dez 2022 às 21:18
Carro bate em árvore e deixa uma pessoa morta e duas feridas no ES
O veículo bateu violentamente contra uma árvore às margens da ES-381 Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um carro bater em uma árvore, em um acidente na tarde desta sexta-feira (9), na altura do km 30 da ES-381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no veículo estavam dois homens e uma mulher. Um deles, que estava como passageiro, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.
De acordo com os Bombeiros, o carro saiu de Nova Venécia e seguia sentido São Mateus. A mulher, esposa de um dos homens, foi picada por um escorpião e o casal, acompanhado do irmão do motorista, seguia indo para o Hospital Roberto Silvares quando o acidente aconteceu.
Outro veículo teria feito uma ultrapassagem em local proibido, segundo informações dos bombeiros, e o motorista do carro tentou desviar, mas acabou batendo em uma árvore às margens da pista.
A mulher e o motorista foram socorridos para o Hospital Roberto Silvares. Além da picada do escorpião, ela teve múltiplas fraturas, segundo os bombeiros. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.
A reportagem procurou a Política Militar e a Polícia Civil para mais informações sobre o acidente, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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