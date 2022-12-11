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Acidente

Carro capota após colisão em avenida com semáforo apagado em Vitória

Batida ocorreu na Avenida Adalberto Simão Nader, onde sinais de trânsito estariam sem funcionar desde sábado (10) devido à falta de energia, de acordo com a prefeitura

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2022 às 12:17
Um veículo capotou após colidir em outro carro na manhã deste domingo (11). O acidente ocorreu na avenida Adalberto Simão Nader, na altura do bairro República, em Vitória. A possível causa para a colisão, de acordo com um dos motoristas envolvido na batida, deve-se ao fato de o semáforo da avenida não estar funcionando naquele momento, o que foi confirmado pela Prefeitura de Vitória.
Carro fica capotado após acidente na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória
Carro ficou capotado após acidente na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória Crédito: Gabriela Martins
De acordo com apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o Toyota Etios branco vinha pela avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, com destino ao aeroporto de Vitória. Dentro do carro, estavam o motorista e sua filha.
O condutor do Toyota contou à reportagem da TV Gazeta que pensou que os sinais estavam funcionando normalmente e, por isso, seguiu em frente. Quando avançou o sinal, um outro carro vermelho, da marca Renault, que vinha na Adalberto Simão Nader bateu com tudo em seu veículo.
Com a colisão, o Toyota girou na pista. Já o carro vermelho chegou a capotar.

Dois carros colidem em Vitória após problemas com semáforo

Após a capotagem, o motorista do Renault precisou ser levado ao hospital pois estava com dores no peito e no braço. No banco do passageiro, estava seu sobrinho de 16 anos, cujo estado depois  não foi informado.
Uma equipe da Prefeitura de Vitória foi até o local da colisão e informou que os problemas no semáforo são por conta da falta de energia ocorrida durante o temporal que atingiu a Grande Vitória no sábado (10).
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) relatou que equipes de manutenção semafórica estão de prontidão para solucionar problemas causados pelas chuvas desde sábado (10).
"No cruzamento em questão, na região de Goiabeiras, equipes relatam dificuldades em virtude da queda constante da rede de energia. Por conta disso, a EDP já foi acionada pelo órgão para resolver o problema", disse a prefeitura em nota. 
Em virtude dos semáforos inoperantes, a Guarda Municipal sinalizou o local para evitar riscos aos motoristas. Ao mesmo tempo, a nota informa que agentes de trânsito estão de prontidão para atender a outras ocorrências, que podem ser comunicadas por motoristas e moradores por meio do telefone 156.
A reportagem entrou em contato com a EDP para obter mais detalhes sobre os problemas com semáforos. Quando houver resposta, esse texto será atualizado. 

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