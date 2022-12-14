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Caminhão com carga de pneus tomba na BR 101 em Viana

Caso aconteceu no km 302 da rodovia federal, antes do viaduto do bairro Universal. Segundo a PRF, acidente aconteceu após uma saída de pista e não houve vítimas

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 19:04

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

14 dez 2022 às 19:04
Caminhão com carga de pneus tombou no km 302, em Viana, na tarde desta quarta-feira (14)
Caminhão com carga de pneus tombou no km 302, em Viana Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Um caminhão carregado com pneus tombou no km 302 da BR 101, no final da tarde desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu no sentido Viana - Vitória, antes do viaduto do bairro Universal, em Viana. O motorista não foi identificado. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente foi registrado após uma saída de pista. O veículo foi parar em um barranco ao lado de uma linha férrea. Ninguém se feriu gravemente.
Em uma foto enviada por um leitor de A Gazeta, é possível observar que a carga de pneus ficou espalhada na região onde ocorreu o acidente. 
Carga de pneus ficou espalhada no local do acidente
Carga de pneus ficou espalhada no local do acidente Crédito: Leitor |A Gazeta

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