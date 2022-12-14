Caminhão com carga de pneus tomba na BR 101 em Viana

Um caminhão carregado com pneus tombou no km 302 da BR 101, no final da tarde desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu no sentido Viana - Vitória, antes do viaduto do bairro Universal, em Viana. O motorista não foi identificado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente foi registrado após uma saída de pista. O veículo foi parar em um barranco ao lado de uma linha férrea. Ninguém se feriu gravemente.
Em uma foto enviada por um leitor de A Gazeta, é possível observar que a carga de pneus ficou espalhada na região onde ocorreu o acidente.