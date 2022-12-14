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Imunização

Espírito Santo promove último "dia D" contra a Covid-19 do ano

Haverá ainda vacinas de rotina, como contra influenza, meningite, sarampo, entre outras. A expectativa da Sesa é que cerca de 17 mil doses sejam aplicadas

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 16:07

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

14 dez 2022 às 16:07
Cachoeiro terá vacinação itinerante contra Covid
Cerca de 6% da população no Estado ainda não tomou nenhuma dose da vacina Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)
Diante da sexta onda de Covid-19 que atinge o Espírito Santo, cujo pico está previsto para ocorrer na próxima semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai realizar um dia D de vacinação neste sábado (17). O mutirão, segundo a pasta, será o último do ano contra a doença. 
Haverá ainda vacinas de rotina para quem precisa atualizar a caderneta de imunização, como influenza, meningite, sarampo, entre outras. A expectativa da Sesa é que cerca de 17 mil doses sejam aplicadas.
Até o momento, de acordo com o painel Vacina e Confia, somente 24% da população elegível para a segunda dose de reforço (D4) procurou uma unidade de saúde para recebê-la. Cerca de 6% não tomou nenhuma dose contra a doença e só 51% recebeu a primeira dose de reforço (D3).
Os imunizantes contra o coronavírus já estão disponíveis para toda a população acima dos seis meses de idade no País. No entanto, as famílias ainda se demonstram receosas quanto à efetividade da vacina, conforme destacou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Espírito Santo promove último dia D contra a Covid-19 do ano
“Ainda temos uma baixíssima adesão de pais e responsáveis pela imunização das crianças contra a Covid-19. As vacinas são seguras e, o mais importante, protegem a nós e também as crianças de evoluir a casos graves e a óbito. Além disso, no dia D teremos a oferta de outros imunizantes, dando mais uma oportunidade para que a família atualize a caderneta de vacinação”, afirmou.

Confira os locais de vacinação na Grande Vitória:

Vila Velha
  • 8h às 16h: Unidade de Saúde Ataíde, Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Unidade de Saúde de Terra Vermelha e Unidade de Saúde de Jardim Marilândia.
  • 11h às 18h: Boulevard Shopping (apenas vacinação de COVID e rotina para adulto).
Serra
  • 8h às 16h: Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede, além das Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina e Nova Almeida.
  • 9h às 16h: uma sala de vacina será montada no Serra +Cidadã/Edição de Natal, que será no Pavilhão de Carapina, em Carapina.
  • 9h às 17h: shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.
Vitória
  • 8h às 15h: Igreja Evangélica Batista de Jardim de Penha, na Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi e nas Unidades de Saúde Santo Antônio, Consolação, Andorinhas e Conquista.
Cariacica
  • 10h às 18h: Shopping Moxuara, no bairro São Francisco.

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