Cerca de 6% da população no Estado ainda não tomou nenhuma dose da vacina Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

Diante da sexta onda de Covid-19 que atinge o Espírito Santo, cujo pico está previsto para ocorrer na próxima semana , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai realizar um dia D de vacinação neste sábado (17). O mutirão, segundo a pasta, será o último do ano contra a doença.

Haverá ainda vacinas de rotina para quem precisa atualizar a caderneta de imunização, como influenza, meningite, sarampo, entre outras. A expectativa da Sesa é que cerca de 17 mil doses sejam aplicadas.

Até o momento, de acordo com o painel Vacina e Confia, somente 24% da população elegível para a segunda dose de reforço (D4) procurou uma unidade de saúde para recebê-la. Cerca de 6% não tomou nenhuma dose contra a doença e só 51% recebeu a primeira dose de reforço (D3).

Os imunizantes contra o coronavírus já estão disponíveis para toda a população acima dos seis meses de idade no País. No entanto, as famílias ainda se demonstram receosas quanto à efetividade da vacina, conforme destacou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo promove último dia D contra a Covid-19 do ano

“Ainda temos uma baixíssima adesão de pais e responsáveis pela imunização das crianças contra a Covid-19. As vacinas são seguras e, o mais importante, protegem a nós e também as crianças de evoluir a casos graves e a óbito. Além disso, no dia D teremos a oferta de outros imunizantes, dando mais uma oportunidade para que a família atualize a caderneta de vacinação”, afirmou.

Confira os locais de vacinação na Grande Vitória:

Vila Velha

8h às 16h: Unidade de Saúde Ataíde, Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Unidade de Saúde de Terra Vermelha e Unidade de Saúde de Jardim Marilândia.

Unidade de Saúde Ataíde, Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, Unidade de Saúde de Terra Vermelha e Unidade de Saúde de Jardim Marilândia. 11h às 18h: Boulevard Shopping (apenas vacinação de COVID e rotina para adulto).



Serra

8h às 16h: Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede, além das Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina e Nova Almeida.

Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede, além das Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina e Nova Almeida. 9h às 16h: uma sala de vacina será montada no Serra +Cidadã/Edição de Natal, que será no Pavilhão de Carapina, em Carapina.

uma sala de vacina será montada no Serra +Cidadã/Edição de Natal, que será no Pavilhão de Carapina, em Carapina. 9h às 17h: shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.



Vitória

8h às 15h: Igreja Evangélica Batista de Jardim de Penha, na Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi e nas Unidades de Saúde Santo Antônio, Consolação, Andorinhas e Conquista.

Cariacica