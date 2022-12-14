Alunos passam mal após festa e caso é investigado em cidade do Norte do ES

Alunos de uma escola municipal de Linhares
, no Norte do Espírito Santo
, passaram mal e foram parar no hospital após comerem em uma confraternização que ocorreu nesta terça-feira (13). A Prefeitura informou que o evento aconteceu fora da unidade de ensino e todos os estudantes tiveram autorização dos pais para participar do momento.
De acordo com a Polícia Civil
, o caso é investigado e o alimento suspeito de causar o incômodo foi levado para análise e ser verificado a possibilidade de presença de bactérias e vírus, material tóxico ou veneno.
Por nota a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Linhares (Seme), afirmou que os alimentos consumidos pelos alunos durante o evento não foram produzidos pela escola. Os estudantes foram levados para UPA 24 horas e também ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Todos foram medicados e passam bem.
De acordo com o município, profissionais da Seme prestam assistência aos estudantes e suas famílias e monitoram o caso.
A reportagem questionou a Prefeitura quantos alunos passaram mal, e a relação do evento com a escola. A Secretária Estadual de Saúde (Sesa) também foi procurada para saber se foi notificada sobre o caso. Assim que houver retornos, o texto será atualizado.
Procurada, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, informou que coletou amostra do alimento suspeito de ter provocado essa situação e que está trabalhando com a Prefeitura Municipal na análise do causa da intoxicação.
“A equipe da Prefeitura, atuará área de Epidemiologia e da Vigilância sanitária e vai examinar o material para verificar a presença de bactérias e vírus e a Perícia Criminal da PCES, por meio do Laboratório de Toxicologia, vai examinar o alimento, a urina de todos os pacientes internados, para verificar a presença de algum material tóxico ou veneno”, disse a PC, por nota.