Alunos passam mal após festa e caso é investigado em cidade do Norte do ES

“A Secretaria Municipal de Educação de Linhares (Seme) informa que foi organizada uma confraternização fora da unidade de ensino e todos os alunos tiveram autorização dos pais para participar do momento.

Destaca, ainda, que nenhum alimento consumido na confraternização foi produzido ou processado dentro da unidade de ensino e, tampouco, integra o cardápio nutricional dos alunos.

Os estudantes foram levados para UPA 24 horas e para o Hospital Geral de Linhares (HGL), foram medicados e passam bem. Desde que tomou conhecimento do caso, profissionais da Seme prestam assistência aos estudantes e suas famílias e monitora a intercorrência.”