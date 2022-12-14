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Em Linhares

Alunos passam mal após festa e caso é investigado em cidade do Norte do ES

Estudantes foram parar no hospital após comerem em uma confraternização que ocorreu nesta terça (13), fora da escola. PC investiga o caso e o alimento suspeito foi levado para análise

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 16:21

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 dez 2022 às 16:21
Alunos de uma escola municipal de Linhares, no Norte do Espírito Santo, passaram mal e foram parar no hospital após comerem em uma confraternização que ocorreu nesta terça-feira (13). A Prefeitura informou que o evento aconteceu fora da unidade de ensino e todos os estudantes tiveram autorização dos pais para participar do momento.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado e o alimento suspeito de causar o incômodo foi levado para análise e ser verificado a possibilidade de presença de bactérias e vírus, material tóxico ou veneno.
16ª Delegacia de Linhares
Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares coletou amostra do alimento suspeito. Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Por nota a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Linhares (Seme), afirmou que os alimentos consumidos pelos alunos durante o evento não foram produzidos pela escola. Os estudantes foram levados para UPA 24 horas e também ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Todos foram medicados e passam bem.
De acordo com o município, profissionais da Seme prestam assistência aos estudantes e suas famílias e monitoram o caso.
A reportagem questionou a Prefeitura quantos alunos passaram mal, e a relação do evento com a escola. A Secretária Estadual de Saúde (Sesa) também foi procurada para saber se foi notificada sobre o caso. Assim que houver retornos, o texto será atualizado.

O que diz a Polícia Civil

Procurada, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, informou que coletou amostra do alimento suspeito de ter provocado essa situação e que está trabalhando com a Prefeitura Municipal na análise do causa da intoxicação.
“A equipe da Prefeitura, atuará área de Epidemiologia e da Vigilância sanitária e vai examinar o material para verificar a presença de bactérias e vírus e a Perícia Criminal da PCES, por meio do Laboratório de Toxicologia, vai examinar o alimento, a urina de todos os pacientes internados, para verificar a presença de algum material tóxico ou veneno”, disse a PC, por nota.

Veja na íntegra o que disse a Prefeitura

“A Secretaria Municipal de Educação de Linhares (Seme) informa que foi organizada uma confraternização fora da unidade de ensino e todos os alunos tiveram autorização dos pais para participar do momento.

 Destaca, ainda, que nenhum alimento consumido na confraternização foi produzido ou processado dentro da unidade de ensino e, tampouco, integra o cardápio nutricional dos alunos.

 Os estudantes foram levados para UPA 24 horas e para o Hospital Geral de Linhares (HGL), foram medicados e passam bem. Desde que tomou conhecimento do caso, profissionais da Seme prestam assistência aos estudantes e suas famílias e monitora a intercorrência.”

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