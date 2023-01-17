Família pede ajuda para encontrar comerciante desaparecido no ES

Gessi Lanes de Andrade, de 60 anos, está desaparecido desde o dia 8 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta

A família de Gessi Lanes de Andrade, de 60 anos, está desesperada sem saber o paradeiro dele. Morador da comunidade de São Bento, no distrito de Aracê, em Domingos Martins , o comerciante, dono de um bar na região, está desaparecido desde o dia 8 de janeiro, quando foi visto pela última vez no Trevo de Paraju, em Marechal Floriano , também na região Serrana do Estado.

Geisiane Costa, filha de Gessi, informou à reportagem de A Gazeta que uma conhecida de infância foi quem avistou o pai pela última vez, sentado em um ponto de ônibus. "Ele estava esperando por um rapaz que chegaria em um ônibus. O rapaz desceu [do ônibus] e entrou no carro com o meu pai. Ele foi visto pela última vez ali", disse.

Ainda segundo Geisiane, que mora em Pedra Azul , o pai saiu de casa com a carteira, documentos e telefone. Porém, o celular dele não recebe ligações e mensagens desde o dia do desaparecimento dele.

Quem tiver qualquer informação sobre o comerciante, pode entrar em contato pelo Instagram de Geisiane (@Geisiane_costa17). A filha também deu informações sobre o carro que o pai dirigia no dia do desaparecimento: um Gol G3, cor dourada, com quatro portas e um pouco rebaixado. Além disso, o vidro da frente do veículo apresenta um trincado.

O desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil . A corporação informou, em nota, que o caso está sob investigação da Polícia Civil de Domingos Martins e ainda não há informações do desaparecido.