Família pede ajuda para encontrar técnico em segurança desaparecido no ES

Já são quase três meses de angústia para a família do técnico em Segurança do Trabalho Fábio Pereira Guisso, de 39 anos, desaparecido desde o dia 27 de setembro. Ele foi visto pela última vez andando na areia da Praia da Costa, em Vila Velha.
Ele, que é morador do bairro Paul, em Vila Velha, tem depressão e isso preocupa ainda mais a família. De acordo com a flebotomista Renata Pereira Guisso, 41, irmã de Fábio, o quadro se agravou após o falecimento do pai deles.
Em maio deste ano, Fábio chegou a sair de casa e passou a morar dentro do próprio carro na Praia da Costa. "Ele falou que recebeu uma missão de Deus para pregar o evangelho anunciando a volta de Jesus. Ele saiu de casa no dia 13 de maio e ficou 80 dias no carro. Ele dizia que não abordava ninguém, mas sim, esperava as pessoas falarem com ele para pregar", explicou Renata.
Fábio costuma usar uma espécie de roupão. O desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o técnico, pode entrar em contato com a família pelos telefones: (27) 99953-0776 e 99939-6088.