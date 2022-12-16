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Há quase 3 meses

Família pede ajuda para encontrar técnico em segurança desaparecido no ES

Fabio Pereira Guisso foi visto pela última vez em 27 de setembro, na Praia da Costa; desde então, parentes não tiveram mais notícias

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 20:30
O técnico em segurança do trabalho mora em Paul e está sendo procurado pela família
Fabio Pereira Guisso foi visto pela última vez em 27 de setembro, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
Já são quase três meses de angústia para a família do técnico em Segurança do Trabalho Fábio Pereira Guisso, de 39 anos, desaparecido desde o dia 27 de setembro. Ele foi visto pela última vez andando na areia da Praia da Costa, em Vila Velha.
Ele, que é morador do bairro Paul, em Vila Velha, tem depressão e isso preocupa ainda mais a família. De acordo com a flebotomista Renata Pereira Guisso, 41, irmã de Fábio, o quadro se agravou após o falecimento do pai deles.
Em maio deste ano, Fábio chegou a sair de casa e passou a morar dentro do próprio carro na Praia da Costa. "Ele falou que recebeu uma missão de Deus para pregar o evangelho anunciando a volta de Jesus. Ele saiu de casa no dia 13 de maio e ficou 80 dias no carro. Ele dizia que não abordava ninguém, mas sim, esperava as pessoas falarem com ele para pregar", explicou Renata.
Fábio costuma usar uma espécie de roupão. O desaparecimento já foi registrado na Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o técnico, pode entrar em contato com a família pelos telefones: (27) 99953-0776 e 99939-6088.

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