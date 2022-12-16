Família pede ajuda para encontrar técnico em segurança desaparecido no ES

Ele, que é morador do bairro Paul, em Vila Velha, tem depressão e isso preocupa ainda mais a família. De acordo com a flebotomista Renata Pereira Guisso, 41, irmã de Fábio, o quadro se agravou após o falecimento do pai deles.

Em maio deste ano, Fábio chegou a sair de casa e passou a morar dentro do próprio carro na Praia da Costa. "Ele falou que recebeu uma missão de Deus para pregar o evangelho anunciando a volta de Jesus. Ele saiu de casa no dia 13 de maio e ficou 80 dias no carro. Ele dizia que não abordava ninguém, mas sim, esperava as pessoas falarem com ele para pregar", explicou Renata.