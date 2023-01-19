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Em Laranjeiras

Mulher é atropelada e arremessada para cima de carro na Serra

A vítima tentava atravessar a rua, quando foi surpreendida por um motociclista que passava no "corredor"; caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (19)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:49

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:49

Atropelamento deixa mulher ferida na Serra
Atropelamento deixa mulher ferida na Avenida Eldes Scherrer, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher – que não foi identificada – acabou atropelada e arremessada em cima de um carro na tarde desta quinta-feira (19), na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Laranjeiras, Serra.
Equipes do Departamento de Trânsito da cidade foram até o local e constataram que ela foi atingida por um motociclista que passava entre os veículos – prática chamada de "corredor".
Segundo a corporação, o homem ainda bateu contra outro veículo durante o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e levou a vítima ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Mulher é atropelada e arremessada para cima de carro na Serra

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