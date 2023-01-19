Praia de Itaparica

Motorista de aplicativo joga carro contra casal em Vila Velha; veja vídeo

Confusão teria acontecido porque condutor não gostou da forma como passageira bateu a porta do veículo
Júlia Afonso

19 jan 2023 às 15:26

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 15:26

Um motorista de aplicativo jogou o veículo contra um casal na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde desta quarta-feira (18). Uma testemunha gravou toda a cena (confira acima). Depois do crime, o condutor fugiu.
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao Boletim de Ocorrência. Nele, a vítima, de 32 anos, contou que estava com o companheiro quando pediu o carro por aplicativo.
Assim que o casal entrou e deu boa tarde, o motorista não respondeu, mas olhou para trás e perguntou "para que isso?", se referindo à forma como a moça bateu a porta do veículo.
Ela relatou que, após a fala do condutor, o casal saiu do carro avisando que iria cancelar a corrida. Nesse momento, o motorista saiu do veículo xingando e jogando a água que estava em uma garrafinha, dizendo que o ato era por ela fechar a porta com força.
A mulher começou a ligar para a Polícia Militar e o motorista entrou no veículo, jogando o carro nela e no companheiro, que chegou a cair no chão. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local onde o atropelamento aconteceu. Uma testemunha chegou a relatar que seguiu o motorista de aplicativo, enquanto passava a localização para a polícia, mas perdeu o suspeito de vista.
O casal foi até a delegacia nesta quinta-feira (19), conforme orientado pela Polícia Civil, para prestar depoimento.

O outro lado

O motorista de aplicativo conversou com a reportagem da TV Gazeta e deu a versão dele.
"Ele entrou no carro eu dei boa tarde. A moça entrou, não ouviu meu boa tarde porque ela bateu a porta do carro, nisso eu dou uma olhada para trás e não falo nada, e ela começa a reclamar com ele falando que eu era ignorante. Depois saiu batendo a porta com toda a força. Desci, começou um bate-boca, ela gesticulou parecendo que ia me agredir e eu com a garrafinha de água joguei a água no sentido dela se acalmar. Entrei no carro, ela se posicionou na porta gritando e fui dando ré até o ponto de não conseguir dar mais. Embiquei o carro e dei um 'toque' nela. Ela continuou insistindo, o cara deu um tapa no para-brisas do meu carro, eu assustei e dei uma arrancada", disse.
Ele não quis se identificar, mas afirmou que também registrou um boletim de ocorrência. 

