Um homem de 39 anos – identificado como Jones da Cruz – foi preso nessa terça-feira (17), em Village do Sol, Guarapari, suspeito de tentar matar a então companheira de 23 anos, no mesmo bairro, no dia 25 de setembro de 2021.
Na época, ele utilizou uma barra de ferro para agredir a vítima. Além de ferimentos graves na cabeça, a mulher também teve as mãos quebradas pelo agressor.
“O crime aconteceu na residência do casal, no mesmo bairro da prisão. O casal tinha um histórico de brigas. Na ocasião, a mulher foi salva pelo vizinho, que conseguiu apartar a briga”, contou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Quedevez Malini. Jones fugiu depois do crime.
Suspeito de espancar mulher com barra de ferro é preso em Guarapari
De acordo com testemunhas, a mulher chegou a sair de casa para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo agressor. Ela entrou no quintal de vizinhos, onde continuou sendo espancada pelo homem. O morador do local, no entanto, conseguiu afastar o criminoso, mas também acabou sendo atingido por golpes com a barra de ferro.
O conduzido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde permanece à disposição da Justiça.