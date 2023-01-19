Colchão da vítima de agressão em Guarapari ficou sujo de sangue Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 39 anos – identificado como Jones da Cruz – foi preso nessa terça-feira (17), em Village do Sol, Guarapari, suspeito de tentar matar a então companheira de 23 anos, no mesmo bairro, no dia 25 de setembro de 2021.

Na época, ele utilizou uma barra de ferro para agredir a vítima. Além de ferimentos graves na cabeça, a mulher também teve as mãos quebradas pelo agressor.

“O crime aconteceu na residência do casal, no mesmo bairro da prisão. O casal tinha um histórico de brigas. Na ocasião, a mulher foi salva pelo vizinho, que conseguiu apartar a briga”, contou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Guarapari, delegado Franco Quedevez Malini. Jones fugiu depois do crime.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de espancar mulher com barra de ferro é preso em Guarapari

Sofá do imóvel do casal também ficou com marcas de sangue Crédito: Rodrigo Gomes

De acordo com testemunhas, a mulher chegou a sair de casa para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo agressor. Ela entrou no quintal de vizinhos, onde continuou sendo espancada pelo homem. O morador do local, no entanto, conseguiu afastar o criminoso, mas também acabou sendo atingido por golpes com a barra de ferro.