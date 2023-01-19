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Em Santa Mônica

Mãe com bebê e mais três pessoas são baleadas em rua de Guarapari

Segundo a PM, o ataque pode ter sido resultado da guerra do tráfico de drogas na região; nenhum suspeito foi preso e vítimas se feriram sem gravidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 14:10

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:10

Quatro pessoas foram atingidas por tiros dados por um suspeito que estava dentro de um carro no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na noite de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, entre os feridos está uma jovem de 20 anos que carregava a bebê de apenas 11 meses no carrinho, enquanto saía da igreja. A criança, porém, não foi atingida. Três homens também foram baleados quando estavam no meio da rua. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
Ainda de acordo com a PM, um homem relatou que estava fazendo manutenção em câmeras de segurança, quando foi surpreendido por um carro preto, no qual estava o suspeito, que passou atirando. Algumas pessoas que estavam na rua começaram a correr para escapar dos disparos, e outras acabaram baleadas.
Viatura da Polícia Militar
PM foi acionada após relatos de tiros em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o capitão Gilberto, da Polícia Militar, nenhuma das vítimas apresenta estado grave de saúde. Os tiros atingiram as pessoas nas costas, no ombro e no antebraço. Elas não souberam informar a motivação do ataque – que pode ter sido consequência da guerra do tráfico de drogas, de acordo com o militar.
Em contato com a reportagem de A Gazeta, o recepcionista Luiz Felipe Dias, marido da mulher atingida por um tiro, informou que a jovem está lúcida, mas segue internada, atualmente, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele contou que os três estavam saindo da igreja quando o criminoso passou atirando – momento em que ele pegou a bebê no colo e correu, conseguindo escapar.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita.

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