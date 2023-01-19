Mãe com bebê e mais três pessoas são baleadas em rua de Guarapari

Quatro pessoas foram atingidas por tiros dados por um suspeito que estava dentro de um carro no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na noite de quarta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, entre os feridos está uma jovem de 20 anos que carregava a bebê de apenas 11 meses no carrinho, enquanto saía da igreja. A criança, porém, não foi atingida. Três homens também foram baleados quando estavam no meio da rua. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha.
Ainda de acordo com a PM, um homem relatou que estava fazendo manutenção em câmeras de segurança, quando foi surpreendido por um carro preto, no qual estava o suspeito, que passou atirando. Algumas pessoas que estavam na rua começaram a correr para escapar dos disparos, e outras acabaram baleadas.
Segundo o capitão Gilberto, da Polícia Militar, nenhuma das vítimas apresenta estado grave de saúde. Os tiros atingiram as pessoas nas costas, no ombro e no antebraço. Elas não souberam informar a motivação do ataque – que pode ter sido consequência da guerra do tráfico de drogas, de acordo com o militar.
Em contato com a reportagem de A Gazeta, o recepcionista Luiz Felipe Dias, marido da mulher atingida por um tiro, informou que a jovem está lúcida, mas segue internada, atualmente, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele contou que os três estavam saindo da igreja quando o criminoso passou atirando – momento em que ele pegou a bebê no colo e correu, conseguindo escapar.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita.