Para a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, o delegado Ricardo de Oliveira – titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e responsável pela investigação – afirmou que o condutor disse ter sofrido um mal súbito no momento do acidente. A identidade dele não foi revelada.

Your browser does not support the audio element. Motorista que atropelou 6 pessoas no ES presta depoimento à polícia

Joenilton Xavier de Assis tem 33 anos e está no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após o atropelamento na última quinta-feira (12), o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou a caminhonete em outro lugar. Testemunhas contaram que, em um dos bancos do veículo, foi encontrada munição intacta. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Como aconteceu

Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.