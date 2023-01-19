O motorista de uma caminhonete que atropelou seis pessoas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, se apresentou na delegacia do município na última terça-feira (17). De acordo com a Polícia Civil, ele foi interrogado e liberado. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa – quando não há intenção. Por isso, a corporação explicou que não cabe o pedido de prisão preventiva.
Para a repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, o delegado Ricardo de Oliveira – titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e responsável pela investigação – afirmou que o condutor disse ter sofrido um mal súbito no momento do acidente. A identidade dele não foi revelada.
Motorista que atropelou 6 pessoas no ES presta depoimento à polícia
Um dos feridos – Joenilton Xavier de Assis, de 33 anos – continua em coma, internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. De acordo com familiares, ele já foi retirado da sedação e, por enquanto, conseguiu apenas realizar movimentos de braços e pernas.
Após o atropelamento na última quinta-feira (12), o motorista fugiu sem prestar socorro e abandonou a caminhonete em outro lugar. Testemunhas contaram que, em um dos bancos do veículo, foi encontrada munição intacta. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Como aconteceu
Imagens impressionantes registradas por câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a caminhonete acerta as seis vítimas, na madrugada de quinta-feira (12). Primeiro, três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida, quando são atingidas.
Logo depois, outras três vítimas – entre elas dois motociclistas e um menino – que conversam em frente a uma pizzaria são atropeladas pela mesmo carro. Um deles é arrastado. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.