Uma confusão dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica , terminou com um homem de 32 anos preso. Ele é suspeito de ameaçar e agredir um motorista de ônibus do Sistema Transcol , na noite dessa quarta-feira (18). Quem estava no local e viu a confusão precisou tirá-lo de cima do motorista, de 45 anos.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o agressor havia acabado de sair do jogo do Flamengo, que aconteceu no Estádio Kleber Andrade, no mesmo município. Na Avenida Expedito Garcia, já em Campo Grande, ele e um colega se jogaram na frente do ônibus da linha 716 (Padre Gabriel - Terminal de Campo Grande), querendo forçar o motorista a abrir a porta.

O condutor do coletivo até parou, mas como os amigos estavam fora do ponto de ônibus, não abriu a porta do coletivo. O homem de 32 anos, então, teria se revoltado e ameaçado o motorista. Ao mesmo tempo, ele arremessou um copo e uma pedra no automóvel, quebrando o para-brisa.

Your browser does not support the audio element. Motorista de ônibus é agredido no Terminal de Campo Grande, em Cariacica

De acordo com o relato do profissional, o homem disse que iria atrás dele no Terminal de Campo Grande. Ao chegar, a vítima saiu do ônibus e foi agredido pelo acusado. A população, diante daquela situação, retirou o suspeito de cima do motorista, que sofreu escoriações.