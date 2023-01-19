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Confusão

Motorista de ônibus é agredido no Terminal de Campo Grande, em Cariacica

Agressor se revoltou após condutor do coletivo não parar para embarque, que seria fora do ponto; vítima sofreu escoriações, e suspeito acabou preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 jan 2023 às 11:19

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 11:19

Uma confusão dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, terminou com um homem de 32 anos preso. Ele é suspeito de ameaçar e agredir um motorista de ônibus do Sistema Transcol, na noite dessa quarta-feira (18). Quem estava no local e viu a confusão precisou tirá-lo de cima do motorista, de 45 anos.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o agressor havia acabado de sair do jogo do Flamengo, que aconteceu no Estádio Kleber Andrade, no mesmo município. Na Avenida Expedito Garcia, já em Campo Grande, ele e um colega se jogaram na frente do ônibus da linha 716 (Padre Gabriel - Terminal de Campo Grande), querendo forçar o motorista a abrir a porta.
O condutor do coletivo até parou, mas como os amigos estavam fora do ponto de ônibus, não abriu a porta do coletivo. O homem de 32 anos, então, teria se revoltado e ameaçado o motorista. Ao mesmo tempo, ele arremessou um copo e uma pedra no automóvel, quebrando o para-brisa.
Motorista de ônibus é agredido no Terminal de Campo Grande, em Cariacica
De acordo com o relato do profissional, o homem disse que iria atrás dele no Terminal de Campo Grande. Ao chegar, a vítima saiu do ônibus e foi agredido pelo acusado. A população, diante daquela situação, retirou o suspeito de cima do motorista, que sofreu escoriações.
Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos para a 4ª Delegacia Regional, em Cariacica, onde prestaram esclarecimentos. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 32 anos, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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