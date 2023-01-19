Um homem de 39 anos e uma mulher de 44 ficaram feridos durante uma tentativa de assalto que ocorreu na noite dessa quarta-feira (18), no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. De acordo com os dois, os criminosos, que estavam em uma motocicleta, deram golpes de faca após eles terem reagido.
O homem ficou ferido no lado esquerdo do corpo, já a mulher teve a mão esquerda cortada. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Militar informou que, no final da noite, recebeu a informação de que um homem teria sido esfaqueado em Morada de Santa Fé. No bairro, a mulher relatou que dois suspeitos chegaram de moto e tentaram assaltar o marido e ela.
De acordo com a Polícia Civil, o fato foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
Casal reage a assalto e acaba esfaqueado por criminosos em Cariacica