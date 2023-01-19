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Tentativa de latrocínio

Casal reage a assalto e acaba esfaqueado por criminosos em Cariacica

Mulher disse que ela e o marido foram abordados por dois suspeitos na noite dessa quarta-feira (18), no bairro Morada de Santa Fé; ninguém foi preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 jan 2023 às 10:09

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 10:09

Um homem de 39 anos e uma mulher de 44 ficaram feridos durante uma tentativa de assalto que ocorreu na noite dessa quarta-feira (18), no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. De acordo com os dois, os criminosos, que estavam em uma motocicleta, deram golpes de faca após eles terem reagido.
O homem ficou ferido no lado esquerdo do corpo, já a mulher teve a mão esquerda cortada. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Vinicius Zagoto
Polícia Militar informou que, no final da noite, recebeu a informação de que um homem teria sido esfaqueado em Morada de Santa Fé. No bairro, a mulher relatou que dois suspeitos chegaram de moto e tentaram assaltar o marido e ela.
De acordo com a Polícia Civil, o fato foi registrado como tentativa de latrocínio e será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
Casal reage a assalto e acaba esfaqueado por criminosos em Cariacica

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