Jovem recebe R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios e é preso em Cachoeiro

Morador de Cachoeiro é flagrado pela Polícia Federal com notas falsas Crédito: Divulgação | PF

De acordo com a PF, a área de segurança dos Correios informou que havia um pedido suspeito. Os policiais, então, acompanharam o momento em que o rapaz recebeu o pacote na própria casa, e ele acabou preso em flagrante após a constatação de que no interior havia cédulas falsificadas de R$ 50.

Ao ser questionado pelos agentes, o jovem disse que costuma fazer apostas on-line e que foi contatado por outro participante que joga no mesmo site, que pediu para que ele recebesse a encomenda. Ele também falou que não sabia do que se tratava o pacote.

O rapaz de 18 anos foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa, sendo conduzido para o Centro de Detenção Provisória da cidade, onde ficará à disposição da Justiça. A pena varia de três a 12 anos de reclusão.

A Polícia Federal também informou que as investigações seguem para buscar mais provas e determinar o envolvimento de outras pessoas na produção do dinheiro falso. "A PF trabalha em parceria permanente com a área de segurança dos Correios e está atenta ao uso ilegal dos serviços", afirmou.

Moeda falsa