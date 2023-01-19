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Preso em flagrante

Jovem recebe R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios e é preso em Cachoeiro

Rapaz de 18 anos foi preso nessa quarta-feira (18), quando recebia encomenda na própria casa; pacote continha cédulas falsas de R$ 50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 09:19

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 09:19

Morador de Cachoeiro é flagrado pela Polícia Federal com notas falsas
Morador de Cachoeiro é flagrado pela Polícia Federal com notas falsas Crédito: Divulgação | PF
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante quando recebia uma encomenda de R$ 1 mil em notas falsas. O caso, segundo a Polícia Federal, aconteceu na tarde dessa quarta-feira (18), no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a PF, a área de segurança dos Correios informou que havia um pedido suspeito. Os policiais, então, acompanharam o momento em que o rapaz recebeu o pacote na própria casa, e ele acabou preso em flagrante após a constatação de que no interior havia cédulas falsificadas de R$ 50.
Ao ser questionado pelos agentes, o jovem disse que costuma fazer apostas on-line e que foi contatado por outro participante que joga no mesmo site, que pediu para que ele recebesse a encomenda. Ele também falou que não sabia do que se tratava o pacote.
O rapaz de 18 anos foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa, sendo conduzido para o Centro de Detenção Provisória da cidade, onde ficará à disposição da Justiça. A pena varia de três a 12 anos de reclusão.
A Polícia Federal também informou que as investigações seguem para buscar mais provas e determinar o envolvimento de outras pessoas na produção do dinheiro falso. "A PF trabalha em parceria permanente com a área de segurança dos Correios e está atenta ao uso ilegal dos serviços", afirmou.

Moeda falsa

Delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela lei, porque atentam contra a fé pública. A Polícia Federal tem observado que o perfil deste tipo de criminoso tem sido de jovens entre 18 e 25 anos. "É fundamental um alerta para gravidade deste crime, que pode levar pessoas ao cumprimento de penas pesadas", ressaltou.

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