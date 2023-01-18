Moradores escutam barulho de tiros e acham homem morto em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto, com marcas de tiros no corpo, na manhã de terça-feira (17), na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Moradores contaram para a polícia que ouviram tiros durante a noite e, em seguida, acharam a vítima já sem vida. A vítima não foi identificada.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que havia um homem morto por disparo de arma de fogo. No local indicado, a equipe confirmou o fato e populares disseram que ouviram disparos de arma de fogo por volta de meia-noite e contaram que a vítima não era conhecida da comunidade.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.