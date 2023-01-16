Mulheres tentam entrar com drogas em presídio e são presas em Cachoeiro

Três mulheres de 24, 31 e 32 anos tentaram entrar com drogas no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a ocorrência foi registrada no último sábado (14) e elas foram encaminhadas para à Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que as suspeitas conduzidas à delegacia foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhadas ao presídio.
A Sejus comunicou que as mulheres foram encaminhadas ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na tarde de domingo (15).