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No Sul do ES

Mulheres tentam entrar com drogas em presídio e são presas em Cachoeiro

Ao todo, três mulheres suspeitas foram conduzidas à delegacia do município e autuadas em flagrante por tráfico de drogas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 jan 2023 às 17:52

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:52

Três mulheres de 24, 31 e 32 anos tentaram entrar com drogas no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a ocorrência foi registrada no último sábado (14) e elas foram encaminhadas para à Delegacia Regional do município.
Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Presídio Regional de Cachoeiro de ItapemirimPresídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: SejusSejus
Polícia Civil informou que as suspeitas conduzidas à delegacia foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhadas ao presídio.
Sejus comunicou que as mulheres foram encaminhadas ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na tarde de domingo (15).

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