Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de fuga

Detento é baleado e morre dentro de presídio em Cachoeiro de Itapemirim

O disparo de arma de fogo foi efetuado para evitar que o detento fugisse, segundo a Sejus
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 jan 2023 às 18:38

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 18:38

Um detento da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi baleado e morreu no início da tarde desta segunda-feira (9). O fato aconteceu durante uma tentativa de fuga que ocorreu no local.
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI)
A morte do detento ocorreu na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) Crédito: Sejus/Divulgação
Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a ocorrência foi registrada durante o banho de sol, quando o interno escalou o alambrado, não obedecendo ao comando de parada dos inspetores penitenciários.
Para evitar a fuga, segundo a Sejus, foi efetuado um disparo de arma de fogo contra o interno. Ele foi socorrido de imediato para a Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
A secretaria explicou que o interno cumpria pena por tráfico de drogas desde o dia 14 de maio de 2021. Após o ocorrido, o fato foi comunicado à Polícia Civil (PC) e aos órgãos que compõem o sistema de justiça, de acordo com os procedimentos de praxe. “A Corregedoria irá apurar as circunstâncias do fato”, completou.
Procurada pela reportagem, a PC disse que, no local, a perícia recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Outro caso de morte no presídio

No dia 23 de dezembro, houve outro caso em que um detento morreu na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nessa ocasião, ele foi encontrado morto na cela dele. 
O interno teria sido morto por suspeita de ser “x9”, ou seja, um possível informante. De acordo com testemunhas, a vítima passava informações à polícia.
Diante disso, a reportagem demandou à PC para saber atualizações sobre esse caso e à Sejus questionando a situação da segurança no local. A secretária esclareceu que "se trata de um caso isolado e sem ligação com ocorrências anteriores. Enfatiza, ainda, que a guarda das unidades prisionais do Estado é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, por meio de corpo técnico capacitado e demais recursos de segurança".
Já a polícia, divulgou a mesma nota enviada na época dos fatos: "A Polícia Civil informa que os cinco suspeitos, de 22, 30, 25, 28, 29 anos, conduzidos em flagrante à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados por homicídio qualificado. Segundo relatado por testemunhas à autoridade policial, os 5 indivíduos agrediram a vítima até sua morte, sendo o crime cometido por motivo fútil, já que a vítima prestava informações à Polícia. Todos os conduzidos prestaram depoimento e negaram o crime. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e o inquérito será remetido ao fórum ao término do recesso do judiciário".

Veja Também

Motorista destrói porta de loja ao bater com carro e foge em Cachoeiro

Suspeito de descumprir medida protetiva e agredir a ex é preso em Cachoeiro

Criminosos arrombam casa de acolhimento de adolescentes em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Sejus ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados