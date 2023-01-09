Detento é baleado e morre dentro de presídio em Cachoeiro de Itapemirim

Um detento da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , foi baleado e morreu no início da tarde desta segunda-feira (9). O fato aconteceu durante uma tentativa de fuga que ocorreu no local.

A morte do detento ocorreu na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI) Crédito: Sejus/Divulgação

Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a ocorrência foi registrada durante o banho de sol, quando o interno escalou o alambrado, não obedecendo ao comando de parada dos inspetores penitenciários.

Para evitar a fuga, segundo a Sejus, foi efetuado um disparo de arma de fogo contra o interno. Ele foi socorrido de imediato para a Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A secretaria explicou que o interno cumpria pena por tráfico de drogas desde o dia 14 de maio de 2021. Após o ocorrido, o fato foi comunicado à Polícia Civil (PC) e aos órgãos que compõem o sistema de justiça, de acordo com os procedimentos de praxe. “A Corregedoria irá apurar as circunstâncias do fato”, completou.

Procurada pela reportagem, a PC disse que, no local, a perícia recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Outro caso de morte no presídio

Diante disso, a reportagem demandou à PC para saber atualizações sobre esse caso e à Sejus questionando a situação da segurança no local. A secretária esclareceu que "se trata de um caso isolado e sem ligação com ocorrências anteriores. Enfatiza, ainda, que a guarda das unidades prisionais do Estado é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, por meio de corpo técnico capacitado e demais recursos de segurança".