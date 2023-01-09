Detento é baleado e morre dentro de presídio em Cachoeiro de Itapemirim

Um detento da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi baleado e morreu no início da tarde desta segunda-feira (9). O fato aconteceu durante uma tentativa de fuga que ocorreu no local.
A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que a ocorrência foi registrada durante o banho de sol, quando o interno escalou o alambrado, não obedecendo ao comando de parada dos inspetores penitenciários.
Para evitar a fuga, segundo a Sejus, foi efetuado um disparo de arma de fogo contra o interno. Ele foi socorrido de imediato para a Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
A secretaria explicou que o interno cumpria pena por tráfico de drogas desde o dia 14 de maio de 2021. Após o ocorrido, o fato foi comunicado à Polícia Civil (PC) e aos órgãos que compõem o sistema de justiça, de acordo com os procedimentos de praxe. “A Corregedoria irá apurar as circunstâncias do fato”, completou.
Procurada pela reportagem, a PC disse que, no local, a perícia recolheu o corpo e o encaminhou para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Outro caso de morte no presídio
No dia 23 de dezembro, houve outro caso em que um detento morreu na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Nessa ocasião, ele foi encontrado morto na cela dele.
O interno teria sido morto por suspeita de ser “x9”, ou seja, um possível informante. De acordo com testemunhas, a vítima passava informações à polícia.
Diante disso, a reportagem demandou à PC para saber atualizações sobre esse caso e à Sejus questionando a situação da segurança no local. A secretária esclareceu que "se trata de um caso isolado e sem ligação com ocorrências anteriores. Enfatiza, ainda, que a guarda das unidades prisionais do Estado é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, por meio de corpo técnico capacitado e demais recursos de segurança".
Já a polícia, divulgou a mesma nota enviada na época dos fatos: "A Polícia Civil informa que os cinco suspeitos, de 22, 30, 25, 28, 29 anos, conduzidos em flagrante à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados por homicídio qualificado. Segundo relatado por testemunhas à autoridade policial, os 5 indivíduos agrediram a vítima até sua morte, sendo o crime cometido por motivo fútil, já que a vítima prestava informações à Polícia. Todos os conduzidos prestaram depoimento e negaram o crime. O procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e o inquérito será remetido ao fórum ao término do recesso do judiciário".