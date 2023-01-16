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Agressão

Homem agride esposa com golpes de facão e foge da polícia em Brejetuba

O marido ainda ameaçou cortar o pescoço da mulher. Para se defender, ela colocou o braço na frente e correu depois do local com sua filha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2023 às 14:57

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:57

Uma mulher de 27 anos denunciou o marido, de 33 anos, após ser agredida com um facão na tarde de domingo (15), no bairro Vila de São Jorge, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima contou que já vinha sofrendo com agressões físicas do companheiro. O suspeito fugiu da abordagem policial e não foi preso.
A mulher foi encontrada em uma estrada com a filha nos braços. Ela estava ferida com uma lesão no antebraço. Para a polícia, ela disse que o homem havia chegado da rua dizendo que ele teria sido traído e a xingou.
Durante a discussão, o homem pediu para matar a criança como prova do amor. A mulher entrou em desespero. O marido pegou um facão e ameaçou cortar o pescoço dela. Para se defender, ela conta que colocou o braço na frente, correu na hora com a criança e acionou a polícia.
Aos policiais, ela disse que há alguns meses, o companheiro a agride e já até cortou seu cabelo com uma faca. A vítima relatou ainda que só está com ele porque quando se separaram, ele foi na casa da mãe dela e falou que mataria a própria sogra e o cunhado caso a esposa não voltasse com ele.
Na casa, o suspeito foi localizado sentado na porta com o facão, mas acabou fugindo da abordagem para uma floresta. A polícia fez buscas, mas ele não foi localizado.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Polícia de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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