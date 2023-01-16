Marido esfaqueia esposa por sair para passear com filhos sem avisar em Colatina

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na noite deste sábado (14), no bairro Operário, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a mulher contou aos policiais que o crime aconteceu porque o homem ficou aborrecido por ela ter saído de casa para passear com os filhos sem avisá-lo. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no município. Os envolvidos não tiveram idade divulgada.

Para os militares, a mulher disse que saiu de casa para levar os filhos para brincar em uma praça do bairro, e o marido dela estava dormindo no momento. A vítima foi atacada com facadas na cabeça e na região do tórax. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital. Segundo a PM, o suspeito fugiu do local após o crime e não foi localizado.

Polícia Civil informou que a investigação e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina estão em andamento.

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a corporação, a vítima será encaminhada para realizar o exame de corpo de delito, serão ouvidas as testemunhas e será dado o direcionamento ao investigado, que até o momento não foi detido.