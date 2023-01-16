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Violência

Marido esfaqueia esposa por sair para passear com filhos sem avisar em Colatina

Vítima disse à PM que homem estava dormindo quando ela saiu para levar os filhos para brincarem em uma praça do bairro, e ao acordar, ficou nervoso por não ter sido avisado e a golpeou
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jan 2023 às 11:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 11:38

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido na noite deste sábado (14), no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mulher contou aos policiais que o crime aconteceu porque o homem ficou aborrecido por ela ter saído de casa para passear com os filhos sem avisá-lo. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no município. Os envolvidos não tiveram idade divulgada.
Para os militares, a mulher disse que saiu de casa para levar os filhos para brincar em uma praça do bairro, e o marido dela estava dormindo no momento. A vítima foi atacada com facadas na cabeça e na região do tórax. Ela foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital. Segundo a PM, o suspeito fugiu do local após o crime e não foi localizado.
Polícia Civil informou que a investigação e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina estão em andamento.
Delegacia Regional de Colatina
Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com a corporação, a vítima será encaminhada para realizar o exame de corpo de delito, serão ouvidas as testemunhas e será dado o direcionamento ao investigado, que até o momento não foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, afirma a PC, por nota.

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