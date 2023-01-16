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Jardim Limoeiro

Homem em situação de rua invade casa e é morto a facadas na Serra

Morador da casa acabou perseguido e agredido a pauladas, por causa do assassinato; jovem de 25 anos foi preso pelo crime cometido nesse domingo (15)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jan 2023 às 13:49

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 13:49

Casa invadida por morador em situação de rua na Serra
Casa invadida por homem em situação de rua na Serra Crédito: Oliveira Alves
Um jovem de 25 anos acabou preso após matar a facadas um morador em situação de rua que invadiu a residência em que ele morava, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desse domingo (15). Após o crime, os amigos da vítima foram até a casa do rapaz e o agrediram em retaliação ao homicídio.
O jovem contou aos policiais que estava fazendo janta para o pai, quando ouviu um barulho vindo da entrada. Ao sair para verificar, avistou uma pessoa forçando o portão. Ele, então, voltou para dentro do imóvel, pegou uma faca e retornou para a área externa da casa.
Nesse momento, o homem em situação de rua já havia saído, porém o jovem foi atrás dele e ambos entraram em luta corporal. O jovem deu dois golpes de faca no indivíduo, que caiu no chão. Em seguida, outros moradores em situação de rua seguiram o jovem e o agrediram com pauladas na cabeça.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às duas vítimas, porém o indivíduo esfaqueado morreu no local. Já o suspeito de esfaqueá-lo foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Após alta médica, ele foi levado para a 3ª Delegacia Regional do município.
Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O corpo do homem em situação de rua foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

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