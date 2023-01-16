Homem em situação de rua invade casa e é morto a facadas na Serra

Um jovem de 25 anos acabou preso após matar a facadas um morador em situação de rua que invadiu a residência em que ele morava, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desse domingo (15). Após o crime, os amigos da vítima foram até a casa do rapaz e o agrediram em retaliação ao homicídio.
O jovem contou aos policiais que estava fazendo janta para o pai, quando ouviu um barulho vindo da entrada. Ao sair para verificar, avistou uma pessoa forçando o portão. Ele, então, voltou para dentro do imóvel, pegou uma faca e retornou para a área externa da casa.
Nesse momento, o homem em situação de rua já havia saído, porém o jovem foi atrás dele e ambos entraram em luta corporal. O jovem deu dois golpes de faca no indivíduo, que caiu no chão. Em seguida, outros moradores em situação de rua seguiram o jovem e o agrediram com pauladas na cabeça.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às duas vítimas, porém o indivíduo esfaqueado morreu no local. Já o suspeito de esfaqueá-lo foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Após alta médica, ele foi levado para a 3ª Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O corpo do homem em situação de rua foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.