Homem em situação de rua invade casa e é morto a facadas na Serra

O jovem contou aos policiais que estava fazendo janta para o pai, quando ouviu um barulho vindo da entrada. Ao sair para verificar, avistou uma pessoa forçando o portão. Ele, então, voltou para dentro do imóvel, pegou uma faca e retornou para a área externa da casa.

Nesse momento, o homem em situação de rua já havia saído, porém o jovem foi atrás dele e ambos entraram em luta corporal. O jovem deu dois golpes de faca no indivíduo, que caiu no chão. Em seguida, outros moradores em situação de rua seguiram o jovem e o agrediram com pauladas na cabeça.