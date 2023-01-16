Motorista alcoolizado bate em moto, deixa um ferido e foge em Linhares

Uma moto pegou fogo após um acidente na noite desse domingo (15), no bairro Linhares V , em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , um carro também se envolveu na colisão e o motorista que o dirigia – um homem de 38 anos, alcoolizado – fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista, que ficou ferido.

Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local mostra a moto em chamas. O motociclista aparece caído no chão, a mais de dez metros do veículo. Ferido, ele estava sendo socorrido por outra pessoa. A PM informou que a vítima foi levada para o Hospital Rio Doce com uma fratura no pé direito.

Após fugir, o condutor do carro foi encontrado por policiais e apresentava olhos vermelhos, dificuldade em manter o equilíbrio e fala arrastada e desconexa – claros sintomas de embriaguez. Questionado sobre o motivo de não ter prestado socorro, o homem não conseguiu formular uma explicação.

Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de álcool. Ele foi detido e conduzido para a 16ª Delegacia Regional.