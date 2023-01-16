Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Motorista alcoolizado bate em moto, deixa um ferido e foge em Linhares

Condutor do carro foi encontrado e testou positivo para a ingestão de álcool; moto pegou fogo após batida que aconteceu na noite desse domingo (15)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:18

Uma moto pegou fogo após um acidente na noite desse domingo (15), no bairro Linhares V , em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um carro também se envolveu na colisão e o motorista que o dirigia – um homem de 38 anos, alcoolizado – fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista, que ficou ferido.
Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local mostra a moto em chamas. O motociclista aparece caído no chão, a mais de dez metros do veículo. Ferido, ele estava sendo socorrido por outra pessoa. A PM informou que a vítima foi levada para o Hospital Rio Doce com uma fratura no pé direito.
Após fugir, o condutor do carro foi encontrado por policiais e apresentava olhos vermelhos, dificuldade em manter o equilíbrio e fala arrastada e desconexa – claros sintomas de embriaguez. Questionado sobre o motivo de não ter prestado socorro, o homem não conseguiu formular uma explicação.
Ainda de acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de álcool. Ele foi detido e conduzido para a 16ª Delegacia Regional.
Polícia Civil informou que ele assinou um termo circunstanciado por fuga do local do acidente e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Veja Também

Família morta na BR 101: 'era para ser um dia feliz', diz parente

Motorista derruba semáforo e abandona carro na Praia do Canto, em Vitória

Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR 101 em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares Polícia Civil trânsito ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados