Motorista derruba semáforo e abandona carro na Praia do Canto, em Vitória

Depois de bater e derrubar um semáforo em Vitória, o motorista de um Fiat Palio abandonou o carro e deixou o local do acidente. A batida aconteceu no início da manhã deste sábado (14), no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Rua Eugênio Netto – duas das vias mais importantes e movimentadas da Praia do Canto.
Em imagens recebidas pela TV Gazeta, dá para ver o veículo parado com as rodas dianteiras em cima do canteiro central. Já o sinal aparece caído, atravessando as faixas. As fotos também mostram que o local já estava sinalizado com cones e que, até aquele momento, não havia retenção do tráfego na região.
A Guarda Municipal disse que foi acionada por volta das 5h22 e que constatou que "o carro havia colidido com um semáforo e que o motorista havia se evadido." Por volta das 12h, a corporação afirmou que o veículo já havia sido removido, que o sinal funcionava normalmente e que a via estava liberada.