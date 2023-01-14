Um caso assustador mobilizou o Corpo de Bombeiros e deixou moradores apreensivos na noite desta sexta-feira (13), em Vila Palestina, Cariacica: uma mulher de 72 anos caiu em um buraco no meio da Rua da Cruzada. Desesperado, o filho dela pulou na sequência e também acabou preso até a chegada dos militares, que precisaram montar uma estrutura com cordas e cabos de aço para içá-los.
Em vídeos gravados por populares (confira acima), é possível ver um bombeiro deitado no chão conversando com as vítimas. O homem que narra as cenas chega a dizer que o buraco tem mais de três metros de profundidade.
As imagens também mostram a estrutura com a corda e cabos. Momentos depois, a mulher é puxada e chega à superfície, onde foi logo amparada por um militar. Moradores comemoram o resgate. Logo na sequência, o filho também é retirado do buraco.
O Corpo de Bombeiros confirmou a profunidade do buraco e disse que foi acionado por volta das 19h20. "A equipe foi ao local e, utilizando cordas, conseguiu içar a vítima, fazendo os primeiros atendimentos. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage, e a área isolada", detalhou.
Mulher cai em buraco na rua e filho pula para salvar mãe em Cariacica
Buraco aberto há dias
Moradores relataram que o buraco se abriu na terça-feira (10). Eles ligaram para a Prefeitura de Cariacica e uma equipe chegou a ir até o local, mas apenas sinalizou com uma madeira e disse que a situação era responsabilidade Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Já a Prefeitura informou que não sinalizou o buraco com um pedaço de madeira, como foi dito por alguns moradores.
Neste sábado (14), a Prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que, “mesmo sem ter responsabilidade, desde as 6h, equipes da Secretaria Municipal de Serviços estão na Rua da Cruzada para fazer as manutenções e intervenções necessárias para resolver a situação e evitar outros acidentes”.
Também neste sábado (14), a Cesan lamentou o fato e informou que foi acionada para fazer reparo na rede de esgoto, mas que um profissional constatou que o estrago foi causado pela rede de drenagem pluvial. "O sistema de esgotamento sanitário está operando normalmente na região", garantiu.
Atualização
14/01/2023 - 10:17
Neste sábado (14), após o acidente, a Prefeitura de Cariacica enviou uma nota, informando que equipes estão no local fazendo as intervenções necessárias. O texto foi atualizado.
Atualização
14/01/2023 - 12:25
Neste sábado (14), após o acidente, a Cesan informou que o problema que causou o buraco está na rede de drenagem pluvial e que o sistema de esgoto funciona normalmente na região. O texto foi atualizado.