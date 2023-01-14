Um caso assustador mobilizou o Corpo de Bombeiros e deixou moradores apreensivos na noite desta sexta-feira (13), em Vila Palestina, Cariacica : uma mulher de 72 anos caiu em um buraco no meio da Rua da Cruzada. Desesperado, o filho dela pulou na sequência e também acabou preso até a chegada dos militares, que precisaram montar uma estrutura com cordas e cabos de aço para içá-los.

Em vídeos gravados por populares (confira acima), é possível ver um bombeiro deitado no chão conversando com as vítimas. O homem que narra as cenas chega a dizer que o buraco tem mais de três metros de profundidade.

As imagens também mostram a estrutura com a corda e cabos. Momentos depois, a mulher é puxada e chega à superfície, onde foi logo amparada por um militar. Moradores comemoram o resgate. Logo na sequência, o filho também é retirado do buraco.

O Corpo de Bombeiros confirmou a profunidade do buraco e disse que foi acionado por volta das 19h20. "A equipe foi ao local e, utilizando cordas, conseguiu içar a vítima, fazendo os primeiros atendimentos. Ela foi encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage, e a área isolada", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Mulher cai em buraco na rua e filho pula para salvar mãe em Cariacica

Buraco aberto há dias

Moradores relataram que o buraco se abriu na terça-feira (10). Eles ligaram para a Prefeitura de Cariacica e uma equipe chegou a ir até o local, mas apenas sinalizou com uma madeira e disse que a situação era responsabilidade Companhia Espírito Santense de Saneamento ( Cesan ). Já a Prefeitura informou que não sinalizou o buraco com um pedaço de madeira, como foi dito por alguns moradores.

Equipes da Prefeitura de Cariacica já trabalhavam na manhã deste sábado (14) para fechar buraco em rua do bairro Vila Palestina Crédito: Ilson Jacob

Neste sábado (14), a Prefeitura lamentou o ocorrido e afirmou que, “mesmo sem ter responsabilidade, desde as 6h, equipes da Secretaria Municipal de Serviços estão na Rua da Cruzada para fazer as manutenções e intervenções necessárias para resolver a situação e evitar outros acidentes”.

Também neste sábado (14), a Cesan lamentou o fato e informou que foi acionada para fazer reparo na rede de esgoto, mas que um profissional constatou que o estrago foi causado pela rede de drenagem pluvial. "O sistema de esgotamento sanitário está operando normalmente na região", garantiu.

Atualização Neste sábado (14), após o acidente, a Prefeitura de Cariacica enviou uma nota, informando que equipes estão no local fazendo as intervenções necessárias. O texto foi atualizado.