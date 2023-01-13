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Em Jardim Camburi

Condutor tenta fugir de blitz e quase atropela agentes da Guarda de Vitória

Durante a tentativa de fuga, uma viatura da GMV foi danificada; com o suspeito, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, além de bebida alcoólica
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:31

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:31

Viatura da Guarda Municipal ficou danificada após motociclista tentar fugir de blitz
Viatura da Guarda Municipal ficou danificada após motociclista tentar fugir de blitz Crédito: Secretaria de Segurança Urbana de Vitória
Um caso inusitado aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um motociclista, ao avistar uma blitz da Guarda Municipal da cidade, tentou fugir do local. Durante a tentativa de fuga, o suspeito bateu na traseira de uma viatura da corporação - que ficou danificada - e quase atropelou dois agentes. 
Segundo a Guarda, com o suspeito foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, além de bebida alcoólica. 
Ainda de acordo com a corporação, a motocicleta do suspeito foi recolhida por estar com "impedimento administrativo junto ao Detran" .
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou, em nota, que a motocicleta se encontra devidamente licenciada. Porém, consta nos registros duas ocorrências no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), "uma por conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão; e a outra, por conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante (no caso, retrovisor)", completou o Detran.
Segundo a Guarda, a ocorrência segue em andamento na 1ª Delegacia Regional de Vitória, para onde o condutor foi levado.
A reportagem demandou a Polícia Civil para atualizações sobre a situação do suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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