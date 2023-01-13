Condutor tenta fugir de blitz e quase atropela agentes da Guarda de Vitória

Um caso inusitado aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um motociclista, ao avistar uma blitz da Guarda Municipal da cidade, tentou fugir do local. Durante a tentativa de fuga, o suspeito bateu na traseira de uma viatura da corporação - que ficou danificada - e quase atropelou dois agentes.
Segundo a Guarda, com o suspeito foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, além de bebida alcoólica.
Ainda de acordo com a corporação, a motocicleta do suspeito foi recolhida por estar com "impedimento administrativo junto ao Detran" .
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou, em nota, que a motocicleta se encontra devidamente licenciada. Porém, consta nos registros duas ocorrências no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), "uma por conduzir veículo com descarga livre ou com silenciador do motor de explosão; e a outra, por conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante (no caso, retrovisor)", completou o Detran.
Segundo a Guarda, a ocorrência segue em andamento na 1ª Delegacia Regional de Vitória, para onde o condutor foi levado.
A reportagem demandou a Polícia Civil para atualizações sobre a situação do suspeito. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.