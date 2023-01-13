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Reviravolta

Homem confundido com morto em Piúma está pescando

Família de Maciel Fernandes dos Santos o identificou erroneamente como vítima de um assassinato na segunda-feira (9); ele saiu de casa sem avisar os parentes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2023 às 11:15

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 11:15

Pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, está vivo pescando em alto-mar
Pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, está vivo pescando em alto-mar Crédito: Arquivo da família
O pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, que foi dado como morto pela família após um assassinato em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, está pescando em alto-mar. A família do pescador reconheceu erroneamente o corpo de outro morador da cidade.
O engano foi descoberto quando a família recebeu o corpo para ser velado, na noite da última terça-feira (10). Ao abrir o caixão, familiares ficaram surpresos ao ver que o defunto não era o parente deles. O dono da funerária contratada disse que, após entregar o cadáver à família, recebeu a informação por telefone de que o entregue tinha características de um morador que estava sumido. Tratava-se do catador de materiais recicláveis Claudemir Moreira, de 36 anos.
Família de Piúma descobre em velório que corpo não era de parente
Claudemir Moreira, de 36 anos, foi quem realmente morreu Crédito: Arquivo pessoal
Segundo parentes do pescador Maciel Fernandes dos Santos, ele saiu para pescar em alto-mar e ficou incomunicável. De acordo com a sobrinha do pescador, Luanna Sant'anna, a confusão começou quando houve um assassinato no bairro Céu Azul, na tarde da última segunda-feira (9).
"Chegaram lá em casa e falaram: 'olha, seu tio está morto. Foi aquele desespero, a minha mãe e o meu irmão foram lá, mas os policiais não deixaram entrar. Eles viram só a cabeça da vítima, que estava toda cheia de sangue. O cabelo era idêntico ao do meu tio, e a cor da pele (negra) também", disse a sobrinha.
Em seguida, de acordo com Luanna, os familiares começaram com os trâmites para a liberação do corpo. Ela também disse que um amigo do pescador entrou no velório e avisou que Maciel estava pescando e que o havia visto no dia anterior.
Após contato com a colônia de pescadores, a família conseguiu contato com o pescador em alto-mar. "Quando conseguimos falar com o meu tio, ele disse assim 'Gente, eu estou vivo! Eu estou aqui trabalhando, entendeu? Não estou morto, não'", revelou a sobrinha.
O corpo de Claudemir Moreira, que voltou a Serviço Médico Legal (SML) após a confusão na última terça-feira (10), foi liberado nessa quinta-feira (12) e sepultado no Cemitério de Piúma. O suspeito de ter cometido o assassinato já foi preso.

O que diz a Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, inicialmente, o corpo havia sido liberado para um familiar da vítima que reconheceu o corpo como sendo do irmão e que o cadáver "permitia claro reconhecimento visual".
Com a nova identificação, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) abriu uma apuração interna para levantar informações sobre o fato.
"Após o retorno do corpo ao SML, foi realizada a coleta das impressões digitais para fazer o exame de confronto papiloscópico com objetivo de identificar a vítima e liberá-la aos devidos familiares", afirmou a corporação.

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