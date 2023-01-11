Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Após denúncia de sequestro, PM encontra drogas em bar em Cachoeiro

Pessoa ligou para o 190 e disse que um homem esteve no local e fugiu com um jovem de carro; ninguém foi detido pelo suposto crime nesta quarta-feira (11)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jan 2023 às 17:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 17:45

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma denúncia de um possível sequestro e cárcere privado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao chegar ao local informado pela solicitante, em um bar no bairro Soturno, a equipe encontrou drogas no fundo do estabelecimento.
PM é acionada para verificar denúncia de sequestro e encontra drogas em bar de Cachoeiro
A polícia apreendeu bucha de maconha, pinos de cocaína e um carregador de pistola airsoft Crédito: Divulgação \ 9°BPM
Para a PM, a pessoa relatou que um rapaz de 22 anos tem uma dívida relacionada a drogas com um homem, que esteve no bar em um Honda Civic de cor preta, no qual colocou o jovem dentro. Em seguida, o suspeito do sequestro teria fugido com o carro para um destino não informado.
Diante dos fatos, a equipe fez um "cerco inteligente", mas não localizou o indivíduo. Já nos fundos do estabelecimento – que, segundo a polícia, é um local usado para tráfico de drogas – os militares apreenderam cinco buchas de maconha, 12 pinos de cocaína vazios e um carregador de pistola airsoft.
Os materiais foram entregues à 7ª Delegacia Regional do município, sem detido. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil (PC) disse que, após finalizar os procedimentos, terá informações das ações adotadas no caso. O texto será atualizado assim que um novo retorno for dado.
A PC destacou que a população tem papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou.

Veja Também

Secretário de Esportes de Cachoeiro é ferido durante assalto

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Piúma

Assaltantes rendem funcionários e roubam celulares de loja na Serra; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados