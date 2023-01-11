Após denúncia de sequestro, PM encontra drogas em bar em Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma denúncia de um possível sequestro e cárcere privado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao chegar ao local informado pela solicitante, em um bar no bairro Soturno, a equipe encontrou drogas no fundo do estabelecimento.
Para a PM, a pessoa relatou que um rapaz de 22 anos tem uma dívida relacionada a drogas com um homem, que esteve no bar em um Honda Civic de cor preta, no qual colocou o jovem dentro. Em seguida, o suspeito do sequestro teria fugido com o carro para um destino não informado.
Diante dos fatos, a equipe fez um "cerco inteligente", mas não localizou o indivíduo. Já nos fundos do estabelecimento – que, segundo a polícia, é um local usado para tráfico de drogas – os militares apreenderam cinco buchas de maconha, 12 pinos de cocaína vazios e um carregador de pistola airsoft.
Os materiais foram entregues à 7ª Delegacia Regional do município, sem detido. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil (PC) disse que, após finalizar os procedimentos, terá informações das ações adotadas no caso. O texto será atualizado assim que um novo retorno for dado.
A PC destacou que a população tem papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou.