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Crime

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Piúma

Crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (9). Na região, ninguém soube informar para os militares quem foi o autor dos disparos ou a motivação do crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2023 às 12:01

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:01

Homem é morto dentro de casa em Piúma
Homem é morto dentro de casa em Piúma Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem de 41 anos foi morto a tiros por volta das 16h desta segunda-feira (9), no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada caída, ensanguentada, dentro da própria residência. Ele não teve o nome divulgado.
Polícia Militar informou que, após acionamento, uma equipe foi até o local e confirmou que o homicídio dentro da casa. Na região, ninguém soube informar para os militares quem foi o autor dos disparos ou a motivação do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A corporação disse que o crime seguirá sob investigação da Delegacia de Piúma. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", ressaltou, em nota.

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