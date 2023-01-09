Incêndio atinge casa e provoca destruição em Muqui, no Sul do ES

Incêndio atinge casa em Muqui Crédito: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma casa e deixou o imóvel destruído no distrito de São Gabriel, em Muqui , no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros , a cozinha foi o único cômodo que não foi afetado. Ninguém se feriu porque não havia ninguém na residência no momento em que as chamas começaram. Moradores da região informaram à corporação que suspeitam que ato tenha sido criminoso.

Segundo informações dos Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das 18h. A residência era abaixo do nível da rua e, quando os militares chegaram, grande parte do telhado já havia desabado por conta das chamas. A energia da residência já havia sido desligada por populares que estavam no local.

A corporação informou que móveis e pertences dos moradores foram totalmente consumidos pelas chamas. O dono do imóvel não estava no local no momento do incêndio.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, eletrodomésticos estavam revirados e quebrados, indicando que, para provocar a destruição, um machado que estava preso a uma geladeira caída tenha sido usado.

Populares contaram aos militares que o incêndio foi causado por um suspeito, em represária a uma ocorrência de agressão que havia ocorrido neste domingo, evolvendo uma pessoa da família que reside na casa. Os Bombeiros informaram que isolaram a casa e acionaram a Polícia Militar

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar afirmou que testemunhas contaram que um sobrinho do proprietário, que já teria tido diversos problemas com o tio, foi visto nas proximidades do imóvel momento antes e ele teria afirmado que ateou fogo na residência, fugindo logo em seguida. O homem não foi localizado no momento do fato.