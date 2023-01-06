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Mistério

Ossada humana carbonizada é encontrada dentro de poço em fazenda de Viana

Proprietário do local contou que fazia a limpeza do local quando se deparou com os ossos; polícia investiga identidade da vítima
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

06 jan 2023 às 14:40

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 14:40

Proprietário do local estava fazendo uma limpeza quando se deparou com os ossos; polícia investiga identidade da vítima
Além da ossada humana carbonizada, havia roupas dentro do poço Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma ossada humana carbonizada foi encontrada dentro do poço de uma fazenda na localidade de Araçatiba, em Viana, na tarde desta quinta-feira (5). O crânio, fêmur e bacia foram recolhidos e vão passar por exames para que a identidade da vítima seja descoberta.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário da fazenda relatou que fazia a limpeza do local quando encontrou os restos mortais.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o material e os ossos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde exames serão feitos.

Investigação sobre identidade

O local onde a ossada foi econtrada levantou suspeitas sobre a possibilidade de ter relação com o caso do perito aposentado Celso Marvila Lima, que teve o carro incendiado na estrada de Xuri, em Vila Velha (que faz divisa com Araçatiba), no dia 3 de agosto de 2022, e o corpo continua desaparecido.
Ossada humana carbonizada é encontrada dentro de poço em fazenda de Viana
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha
Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e questionou a Polícia Civil sobre o caso Celso Marvila. Investigadores informaram que, ao que tudo indica, as roupas encontradas com a ossada não batiam com as que o perito aposentado utilizava quando desapareceu. Apesar disso, a hipótese não foi descartada.
Segundo a Polícia Civil, o prazo para que o laudo cadavérico saia é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. "Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (estudo de como uma doença específica afeta um conjunto de células), entre 60 e 90 dias", completou a corporação.

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