Ossada humana carbonizada é encontrada dentro de poço em fazenda de Viana

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , esteve no local e questionou a Polícia Civil sobre o caso Celso Marvila. Investigadores informaram que, ao que tudo indica, as roupas encontradas com a ossada não batiam com as que o perito aposentado utilizava quando desapareceu. Apesar disso, a hipótese não foi descartada.

Segundo a Polícia Civil, o prazo para que o laudo cadavérico saia é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. "Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (estudo de como uma doença específica afeta um conjunto de células), entre 60 e 90 dias", completou a corporação.