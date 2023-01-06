Uma ossada humana carbonizada foi encontrada dentro do poço de uma fazenda na localidade de Araçatiba, em Viana, na tarde desta quinta-feira (5). O crânio, fêmur e bacia foram recolhidos e vão passar por exames para que a identidade da vítima seja descoberta.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário da fazenda relatou que fazia a limpeza do local quando encontrou os restos mortais.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o material e os ossos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde exames serão feitos.
Investigação sobre identidade
O local onde a ossada foi econtrada levantou suspeitas sobre a possibilidade de ter relação com o caso do perito aposentado Celso Marvila Lima, que teve o carro incendiado na estrada de Xuri, em Vila Velha (que faz divisa com Araçatiba), no dia 3 de agosto de 2022, e o corpo continua desaparecido.
Ossada humana carbonizada é encontrada dentro de poço em fazenda de Viana
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local e questionou a Polícia Civil sobre o caso Celso Marvila. Investigadores informaram que, ao que tudo indica, as roupas encontradas com a ossada não batiam com as que o perito aposentado utilizava quando desapareceu. Apesar disso, a hipótese não foi descartada.
Segundo a Polícia Civil, o prazo para que o laudo cadavérico saia é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. "Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (estudo de como uma doença específica afeta um conjunto de células), entre 60 e 90 dias", completou a corporação.