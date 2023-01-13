Motorista que atropelou 6 no ES "poderia ter matado todo mundo", diz vítima

O empresário José Nilson Pereira de Souza, uma das seis vítimas do acidente em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na última quinta-feira (12) contou que estava com o filho de quatro anos conversando com os funcionários de sua pizzaria quando o grupo foi surpreendido por um motorista em uma caminhonete. O homem fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Um vídeo (veja acima) de câmeras de segurança mostra o momento que José Nilson, o filho de 4 anos e outras quatro pessoas são atropeladas pela caminhonete.

""Eu não consegui entender. Quando a gente olhou o carro já estava vindo. Só lembro que já estava no chão, levantei e peguei meu menino no colo. A gente estava pronto para ir embora [...]. Ele praticamente pegou a gente no acostamento. Poderia ter matado todo mundo ali, se tivesse pegado em cheio." José Nilson Pereira de Souza - Empresário

José Nilson e o filho tiveram ferimentos leves. Segundo ele, o motorista tentou sair com o carro, mas abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro às vítimas. "Ele tentou ligar o carro para sair dali. Viu que havia mais uma vítima na frente. Ele saiu do carro e saiu correndo, não sei se com medo de represália ou algo assim, e fugiu", contou a vítima.

Empresário José Nilson Pereira de Souza é uma das vítimas de acidente em São Gabriel da Palha Crédito: Hériklis Douglas

Sobre o acidente

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12). Nas imagens, primeiro três pessoas aparecem caminhando em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida quando são atingidas pela caminhonete que segue seu trajeto. Das vítimas, dois tiveram escoriações e receberam alta, o terceiro está internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

Logo depois, as outras três vítimas, entre elas dois motociclistas e um menino, estão conversando em frente a uma pizzaria quando a mesma caminhonete surge arrastando uma pessoa e atropela o grupo. Os três tiveram ferimentos leves. Uma mulher que estava perto consegue se afastar, e por pouco não é atingida.

Testemunhas contaram à polícia, que em um dos bancos da caminhonete foi encontrada munição intacta.

De acordo com a Polícia Civil , o motorista tem cerca de 45 anos e já foi identificado. O delegado Rafael Caliman, responsável pelo caso, disse que o próximo passo é ouvir as vítimas e coletar as imagens e documentação médica das vítimas.

"Depois definir a tipificação, se a conduta dele vai se enquadrar em um homicídio tentado ou na Lei de Crimes de Trânsito", informou o delegado.