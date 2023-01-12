Guarda-vidas salvam mulher de afogamento em praia de Marataízes; vídeo

Uma banhista que estava se afogando na Praia da Lagoa do Siri, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, foi resgatada por uma equipe de guarda-vidas do balneário na tarde desta terça-feira (10). Apesar do susto, a mulher ficou bem e deixou o local andando. Segundo a prefeitura, do dia 31 de dezembro do ano passado até o último sábado (7), 23 banhistas foram salvos de afogamento – 12 crianças, nove adultos e dois idosos.

Imagens que mostram o momento do resgate foram divulgadas pelos guarda-vidas nesta quarta-feira (11) em uma rede social. O mar na região da Lagoa do Siri estava bem agitado quando tudo aconteceu.

Na última sexta-feira (6), um casal também precisou da ajuda do resgate para chegar a areia. Eles ficaram à deriva por várias horas e os salva-vidas, com apoio de uma embarcação, levaram eles até à Praia Central.