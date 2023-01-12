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Guarda-vidas salvam mulher de afogamento em praia de Marataízes; vídeo

Apesar do susto, a mulher deixou o local andando na tarde de terça-feira (10), segundo a prefeitura, 50 resgates foram realizados no município de agosto do ano passado até o último sábado (7)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2023 às 09:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 09:42

Uma banhista que estava se afogando na Praia da Lagoa do Siri, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foi resgatada por uma equipe de guarda-vidas do balneário na tarde desta terça-feira (10). Apesar do susto, a mulher ficou bem e deixou o local andando. Segundo a prefeitura, do dia 31 de dezembro do ano passado até o último sábado (7), 23 banhistas foram salvos de afogamento – 12 crianças, nove adultos e dois idosos.
Imagens que mostram o momento do resgate foram divulgadas pelos guarda-vidas nesta quarta-feira (11) em uma rede social. O mar na região da Lagoa do Siri estava bem agitado quando tudo aconteceu.
Na última sexta-feira (6), um casal também precisou da ajuda do resgate para chegar a areia. Eles ficaram à deriva por várias horas e os salva-vidas, com apoio de uma embarcação, levaram eles até à Praia Central.
Segundo a Prefeitura de Marataízes, além dos 23 banhistas resgatados neste ano, em 2022, de agosto até o dia 31 dezembro foram 27 resgates realizados nas praias da cidade, totalizando 50 resgates de agosto de 2021 até o último sábado.

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