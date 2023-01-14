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Caminhão saiu da pista

Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR 101 em Anchieta

De acordo com a concessionária Eco101, que administra a rodovia no Espírito Santo, um caminhão saiu da pista às 11h33; não houve interdição na via
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

14 jan 2023 às 17:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 17:30

Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR 101 em Anchieta
Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR 101 em Anchieta Crédito: Geizy Gomes e Leitor A Gazeta
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na manhã deste sábado (14), no km 349 da BR 101, na altura do município de Anchieta, no Sul do Estado. Segundo a Eco101, concessionária que administra o trecho, um caminhão saiu da pista no sentido Norte, às 11h33. 
Imagens enviadas à reportagem mostram viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil no local, além de um guincho, uma ambulância e uma viatura de inspeção da Eco101. Fora isso, também é possível ver o caminhão caído fora da pista, em uma área de vegetação. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado, por volta de 12h, para atender a ocorrência. "A equipe chegou ao local e encontrou uma vítima, já em óbito, presa às ferragens de um caminhão. O corpo foi desencarcerado e deixado aos cuidados da Polícia Civil". 
De acordo com a produtora da TV Gazeta Sul Geizy Gomes, que passou pelo local do acidente, o trecho chegou a ficar parcialmente interditado apenas durante remoção do corpo da vítima pela equipe da perícia do Instituto Médico Legal (IML). 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento. Já a PRF, apenas confirmou o acidente, sem dar mais detalhes. 

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