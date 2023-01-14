Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na BR 101 em Anchieta

Imagens enviadas à reportagem mostram viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil no local, além de um guincho, uma ambulância e uma viatura de inspeção da Eco101. Fora isso, também é possível ver o caminhão caído fora da pista, em uma área de vegetação.
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado, por volta de 12h, para atender a ocorrência. "A equipe chegou ao local e encontrou uma vítima, já em óbito, presa às ferragens de um caminhão. O corpo foi desencarcerado e deixado aos cuidados da Polícia Civil".
De acordo com a produtora da TV Gazeta Sul Geizy Gomes, que passou pelo local do acidente, o trecho chegou a ficar parcialmente interditado apenas durante remoção do corpo da vítima pela equipe da perícia do Instituto Médico Legal (IML).
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento. Já a PRF, apenas confirmou o acidente, sem dar mais detalhes.