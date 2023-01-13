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Cariacica

Dois motociclistas morrem em acidentes na Rodovia do Contorno

Fatalidades foram registradas entre a noite dessa quinta-feira (12) e manhã desta sexta-feira (13); uma das faixas no km 280 foi interditada e trânsito ficou lento
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 jan 2023 às 09:11

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 09:11

Um jovem de 25 anos morreu em acidente na Rodovia do Contorno
Um jovem de 25 anos morreu em acidente na Rodovia do Contorno (BR 101) nessa quinta-feira (12) Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Dois motociclistas morreram em acidentes que aconteceram na Rodovia do Contorno (BR 101), no município de Cariacica. A primeira fatalidade foi registrada na noite dessa quinta-feira (12), no km 279, tirando a vida de um jovem de 25 anos. Já a segunda ocorreu no km 280, na manhã desta sexta-feira (13), matando um homem de 30 anos. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passou as informações iniciais, devido ao acidente mais recente, uma das faixas do sentido Norte (Serra) da rodovia precisou ser interditada para atendimento e o trânsito ficou lento no trecho (km 280). Por volta das 10h55, o trecho foi liberado. 
Ainda segundo informações da PRF, a vítima de 30 anos não tinha CNH. 
Sobre o primeiro acidente, a concessionária Eco101 apenas confirmou que houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta. Para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção. Além da PRF e Polícia Civil. Duas faixas ficaram interditadas e foram liberadas às 22h07.
A reportagem de A Gazeta pediu mais informações sobre os acidentes à Eco 101 e à Polícia Civil. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.

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