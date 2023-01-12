Acidente com motorista alcoolizada deixa feridos em Alfredo Chaves

Um acidente entre dois carros no Centro de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, deixou pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira (11). Policias militares que estiveram no local constataram a presença de latas e garrafas de bebidas alcoólicas no interior de um dos veículos.
De acordo com a corporação, houve uma colisão frontal entre os carros. No momento que chegou para atender a ocorrência, todos os ocupantes já tinham sido socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não foi informada a quantidade de pessoas envolvidas no fato.
Na UPA, a condutora confirmou que fez a ingestão de bebida alcoólica. Devido ao estado de saúde da mulher, não foi possível realizar o teste do etilômetro. Ela foi transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, também na região.
Já a Polícia Civil informou que acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada.