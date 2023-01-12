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Acidente com motorista alcoolizada deixa feridos em Alfredo Chaves

Segundo a PM, foram encontradas latas e garrafas de bebida alcoólica em um dos veículos e condutora admitiu para os policiais que fez o consumo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:03

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:03

Um acidente entre dois carros no Centro de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, deixou pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira (11). Policias militares que estiveram no local constataram a presença de latas e garrafas de bebidas alcoólicas no interior de um dos veículos.
De acordo com a corporação, houve uma colisão frontal entre os carros. No momento que chegou para atender a ocorrência, todos os ocupantes já tinham sido socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não foi informada a quantidade de pessoas envolvidas no fato.
Na UPA, a condutora confirmou que fez a ingestão de bebida alcoólica. Devido ao estado de saúde da mulher, não foi possível realizar o teste do etilômetro. Ela foi transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, também na região.
Já a Polícia Civil informou que acidentes em que não há vítimas fatais e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada.

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