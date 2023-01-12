Acidente com motorista alcoolizada deixa feridos em Alfredo Chaves

Um acidente entre dois carros no Centro de Alfredo Chaves , na Região Serrana do Estado , deixou pessoas feridas na tarde dessa quarta-feira (11). Policias militares que estiveram no local constataram a presença de latas e garrafas de bebidas alcoólicas no interior de um dos veículos.

De acordo com a corporação, houve uma colisão frontal entre os carros. No momento que chegou para atender a ocorrência, todos os ocupantes já tinham sido socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não foi informada a quantidade de pessoas envolvidas no fato.

Na UPA, a condutora confirmou que fez a ingestão de bebida alcoólica. Devido ao estado de saúde da mulher, não foi possível realizar o teste do etilômetro. Ela foi transferida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, também na região.