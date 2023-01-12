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ES tem mais dois alertas de chuva forte e ventos intensos; veja cidades

Previsão de tempo instável no Estado continua e Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois novos avisos para chuva intensa no território capixaba
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jan 2023 às 11:04

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 11:04

Chuva no ES: nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite
Chuva no ES: nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo recebeu, nesta quinta-feira (12), mais dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuva intensa, válidos até as 10h de sexta-feira (13). O aviso amarelo – que abrange a maior parte do Estado – chama a atenção para o perigo potencial de precipitação em 69 cidades. Já o laranja, de perigo, vale para 14 municípios. 
  • Alerta amarelo: chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco é considerado baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição da Barra
  20. Conceição do Castelo
  21. Domingos Martins
  22. Ecoporanga
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guarapari
  26. Ibiraçu
  27. Iconha
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Jaguaré
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marataízes
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia
  40. Mimoso do Sul
  41. Montanha
  42. Mucurici
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Pedro Canário
  48. Pinheiros
  49. Piúma
  50. Ponto Belo
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória
  • Alerta laranja: chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Durante a vigência do aviso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e de descargas elétricas. 
ES tem mais dois alertas de chuva forte e ventos intensos
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Brejetuba
  5. Divino de São Lourenço
  6. Dores do Rio Preto
  7. Guaçuí
  8. Ibatiba
  9. Ibitirama
  10. Irupi
  11. Iúna
  12. Mimoso do Sul
  13. Muniz Freire
  14. São José do Calçado

Orientações aos moradores:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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