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Execução

Homem é arrastado para fora de casa e morto a tiros em Vitória

Vítima tentou se esconder em um quarto, mas o criminoso pulou o muro da residência e a arrastou até o quintal; crime aconteceu no Morro do Romão
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:08

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:08

Um homem de 46 anos foi arrastado para fora de casa e morto a tiros no quintal, no bairro Morro do Romão, em Vitória, na noite desse domingo (15). A vítima, identificada como Reinaldo Dias de Assis, ainda tentou agarrar a irmã e a neta para não ser levado, mas mesmo assim foi executado.
De acordo com informações de investigadores da Polícia Civil que atenderam a ocorrência, a irmã de Reinaldo contou que ele já teve envolvimento com tráfico de drogas e que, atualmente, era usuário de entorpecentes.
Por volta das 23h, um homem chegou na residência, chamando pela vítima. Nesse momento, Reinaldo, a irmã e a neta dele se esconderam no quarto. No entanto, o criminoso pulou o muro do imóvel e tirou o homem à força de dentro do cômodo. Em seguida, o levou até o quintal, onde outro suspeito estava aguardando. A vítima foi morta no terreno.
O Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) foi o único a ter médico-legal hoje (16) no Estado.
O corpo de Reinaldo Dias de Assis foi levado ao Departamento Médico Legal de Vitória (DML). Crédito: Reprodução
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital para ser necropsiado e liberado aos familiares

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