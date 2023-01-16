Homem é arrastado para fora de casa e morto a tiros em Vitória

Um homem de 46 anos foi arrastado para fora de casa e morto a tiros no quintal, no bairro Morro do Romão, em Vitória, na noite desse domingo (15). A vítima, identificada como Reinaldo Dias de Assis, ainda tentou agarrar a irmã e a neta para não ser levado, mas mesmo assim foi executado.
De acordo com informações de investigadores da Polícia Civil que atenderam a ocorrência, a irmã de Reinaldo contou que ele já teve envolvimento com tráfico de drogas e que, atualmente, era usuário de entorpecentes.
Por volta das 23h, um homem chegou na residência, chamando pela vítima. Nesse momento, Reinaldo, a irmã e a neta dele se esconderam no quarto. No entanto, o criminoso pulou o muro do imóvel e tirou o homem à força de dentro do cômodo. Em seguida, o levou até o quintal, onde outro suspeito estava aguardando. A vítima foi morta no terreno.