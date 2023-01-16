Homem é arrastado para fora de casa e morto a tiros em Vitória

Por volta das 23h, um homem chegou na residência, chamando pela vítima. Nesse momento, Reinaldo, a irmã e a neta dele se esconderam no quarto. No entanto, o criminoso pulou o muro do imóvel e tirou o homem à força de dentro do cômodo. Em seguida, o levou até o quintal, onde outro suspeito estava aguardando. A vítima foi morta no terreno.