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Relação turbulenta

Filha esfaqueia o próprio pai durante discussão em Vila Velha

Suspeita teria ido tirar satisfação após ele quebrar os pertences da esposa; briga aconteceu na noite desse domingo (15), em Cobi de Cima
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jan 2023 às 11:28

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 11:28

Uma jovem de 20 anos é suspeita de esfaquear o próprio pai durante uma briga de família no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na noite desse domingo (15). O mecânico de 55 anos foi esfaqueado na cabeça e na axila. A filha dele ainda não foi localizada.
De acordo com informações da Polícia Militar, pessoas denunciaram que, durante uma discussão familiar, um homem teria sido esfaqueado. Segundo a corporação, a vítima estava alcoolizada e não conseguiu falar sobre o ocorrido, mas familiares contaram que a relação entre o pai e a filha é complicada, tendo até boletins de ocorrência já registrados.
Conforme o relato de testemunhas, a briga na noite do crime começou porque o homem quebrou alguns pertences da própria esposa e a filha foi tirar satisfação.
O mecânico foi socorrido pela irmã para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.
Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Suspeita já havia sido presa

A jovem de 20 anos já havia sido presa em dezembro de 2021 ao tentar entrar na Penitenciária de Segurança Máxima I com drogas. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ela foi liberada em junho do ano passado, por meio de um alvará.

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