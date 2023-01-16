Semana começa com sol, mas tempo deve mudar nos próximos dias no ES

Praia da Guarderia, em Vitória, em dia de céu aberto e calor Crédito: Fernando Madeira

Nesta segunda-feira (16), o tempo segue firme e sem chuva na maioria das regiões capixabas. Os ventos costeiros transportam umidade, favorecendo chuva rápida à noite, apenas no Extremo Norte e no Nordeste.

terça-feira (17) terá aumento de nuvens e possibilidade de chuva à tarde nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. Na Naterá aumento de nuvens e possibilidade de chuva à tarde nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. Na Grande Vitória , pode chover entre a madrugada e a manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. No Norte e Noroeste, haverá muitas nuvens, algumas aberturas de sol e até chuva em alguns momentos.

O Incaper alerta que o tempo deve voltar a ficar instável em boa parte do Espírito Santo na quarta-feira (18). A combinação do calor e da alta umidade favorece o desenvolvimento de nuvens de tempestades nas regiões Sul e Serrana, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas, durante a tarde e a noite, com possibilidade de queda de granizo e fortes rajadas de vento.