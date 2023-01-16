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Previsão

Semana começa com sol, mas tempo deve mudar nos próximos dias no ES

Céu aberto predomina na maioria das regiões capixabas, mas tempo volta a ficar instável em boa parte do Estado a partir de quarta-feira (18), segundo o Incaper
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 jan 2023 às 09:01

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 09:01

Sábado de sol e praias lotadas
Praia da Guarderia, em Vitória, em dia de céu aberto e calor  Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias foram de sol e temperaturas altas no Espírito Santo. Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deve continuar estável neste início de semana, com possibilidade de voltar a chover de forma mais intensa em boa parte do Estado só a partir de quarta-feira (18).
Nesta segunda-feira (16), o tempo segue firme e sem chuva na maioria das regiões capixabas. Os ventos costeiros transportam umidade, favorecendo chuva rápida à noite, apenas no Extremo Norte e no Nordeste.
Na terça-feira (17) terá aumento de nuvens e possibilidade de chuva à tarde nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. Na Grande Vitória, pode chover entre a madrugada e a manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. No Norte e Noroeste, haverá muitas nuvens, algumas aberturas de sol e até chuva em alguns momentos.
O Incaper alerta que o tempo deve voltar a ficar instável em boa parte do Espírito Santo na quarta-feira (18). A combinação do calor e da alta umidade favorece o desenvolvimento de nuvens de tempestades nas regiões Sul e Serrana, com previsão de pancadas de chuva com trovoadas, durante a tarde e a noite, com possibilidade de queda de granizo e fortes rajadas de vento.
No Norte e Noroeste, a previsão é que haja aumento de nuvens e trovoadas à tarde. Já na Grande Vitória e na Região Nordeste, a chance é de chuva entre a madrugada e a manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.

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