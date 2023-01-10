Um vídeo curioso gravado em Guarapari rodou as redes sociais nesta terça-feira (10). Nas imagens, uma nuvem "diferentona" chama a atenção. De acordo com um especialista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno, chamado de "nuvem funil", é comum nessa época do ano.
"A nuvem funil se forma a partir dos movimentos giratórios dos ventos, dando origem a um cone, com ventos circulares que partem da base da nuvem de tempestade em direção à superfície. A nuvem funil pode durar alguns minutos, principalmente quando não toca o solo, e perde a configuração de funil depois de alguns minutos", detalhou o bacharel em Meteorologia Ivaniel Fôro Maia.
O fenômeno costuma ser registrado na primavera e no verão, que é o período mais chuvoso. Segundo o Incaper, ele pode causar rajadas de ventos e vendavais no entorno.
"Caso forme uma nuvem funil e toque o solo, a formação de uma nuvem funil pode significar a origem de um tornado, com a capacidade de gerar ventos da ordem de até 100 km/h. Esta nuvem se forma a partir dos movimentos giratórios dos ventos, dando origem a um cone, com ventos circulares que partem da base da nuvem de tempestade em direção à superfície", completou Ivaniel.
Nuvem "diferentona" chama a atenção em Guarapari; veja vídeo
De acordo com o especialista, não é aconselhável ficar embaixo da nuvem funil. "Além do risco potencial para fortes rajadas de ventos e pancadas de chuva que podem sair da base desta nuvens, existe o risco de ocorrerem raios da base da nuvem em direção ao solo."
A recomendação é se afastar e buscar abrigo nas partes mais baixas da edificações. Lembrando que na praia, que por ser um local plano e aberto, o risco de uma pessoa ser atingida por um raio é grande.