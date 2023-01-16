Trio é detido com drogas, armas e munições em Vila Velha

Material apreendido com o trio em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha | Divulgação

Dois suspeitos foram detidos e um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas, arma e munições na noite desse domingo (15), em Dom João Batista, Vila Velha . O menor de idade confessou à Guarda Municipal que eles estavam transportando os entorpecentes entre o Morro do Romão, em Vitória , e o bairro canela-verde.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes receberam denúncias de que estariam ocorrendo diversos disparos de arma de fogo em Dom João Batista – região na qual, ainda segundo o registro, acontece uma intensa disputa de facções pelo tráfico de drogas.

A equipe, então, prosseguiu até o bairro e, na altura da Rua Vasco Alves de Oliveira, avistou um veículo Gol, que tentou desviar da viatura. Devido à atitude suspeita, foi dada ordem de parada e os integrantes foram abordados. Desceram do carro: uma mulher de 20 anos, um homem de 22 e o adolescente.

No bolso da jovem, os agentes encontraram um carregador de pistola com 12 munições intactas. Dentro do veículo, foi encontrada uma mochila com 154 pinos de cocaína, 25 buchas de maconha, dois pedaços grandes de maconha, 381 pinos de crack, 70 pedras de crack e uma pistola calibre 380, com outro carregador contendo 12 munições. Além de 38 munições no carro.

Aos agentes, o adolescente disse que é do Morro do Romão e que havia ligado para o jovem de 22 anos para que fizesse o transporte das drogas para o bairro Dom João Batista, já que o rapaz teria costume de fazer esse tipo de "trabalho" para a facção. Pelo "serviço", o acusado receberia R$ 100. Ele ainda explicou que a mulher estava junto para despistar policiais.

Os jovens de 20 e 22 anos, então, acabaram detidos, e o adolescente, apreendido. O trio foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha com os materiais apreendidos.