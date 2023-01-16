Trio invade casa, mata homem e agride a namorada dele em Brejetuba

Caso será investigado pela delegacia de Brejetuba Crédito: Divulgação/PC

Três criminosos invadiram a casa de uma mulher de 46 anos, mataram a tiros o namorado dela, de 58, e a agrediram na noite deste domingo (15), em São Jorge, município de Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , Fernando Teixeira e a namorada assistiam a um filme quando foram surpreendidos pelo trio, que estava armado.

O caso foi registrado pela Polícia Militar às 18h20. Segundo a PM, a namorada de Fernando precisou ser socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Brejetuba após a agressão.

A PM disse que a mulher contou aos policiais que estava deitada na cama assistindo a um filme com o namorado quando ouviu um barulho na sala, parecendo que alguém havia aberto a janela. Ela explicou que se levantou, ouviu três barulhos de disparos e, ao voltar a sentar na cama, foi golpeada na orelha.

Segundo a mulher, no momento do crime, os criminosos gritavam para ela sair do local e ela foi para outro cômodo da casa, mas levou um soco nas costas. Um dos suspeitos a mandou pular a janela e fugir. Após deixar o imóvel, a vítima pediu ajuda de parentes.

A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.