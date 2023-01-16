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Crime

Trio invade casa, mata homem e agride a namorada dele em Brejetuba

Vítimas estavam assistindo a um filme quando a residência foi invadida; mulher contou aos policiais que os criminosos pediram para que ela saísse do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2023 às 13:01

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 13:01

Delegacia de Brejetuba
Caso será investigado pela delegacia de Brejetuba Crédito: Divulgação/PC
Três criminosos invadiram a casa de uma mulher de 46 anos, mataram a tiros o namorado dela, de 58, e a agrediram na noite deste domingo (15), em São Jorge, município de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Fernando Teixeira e a namorada assistiam a um filme quando foram surpreendidos pelo trio, que estava armado.
O caso foi registrado pela Polícia Militar às 18h20. Segundo a PM, a namorada de Fernando precisou ser socorrida e levada para o Pronto Atendimento de Brejetuba após a agressão.
A PM disse que a mulher contou aos policiais que estava deitada na cama assistindo a um filme com o namorado quando ouviu um barulho na sala, parecendo que alguém havia aberto a janela. Ela explicou que se levantou, ouviu três barulhos de disparos e, ao voltar a sentar na cama, foi golpeada na orelha.
Segundo a mulher, no momento do crime, os criminosos gritavam para ela sair do local e ela foi para outro cômodo da casa, mas levou um soco nas costas. Um dos suspeitos a mandou pular a janela e fugir. Após deixar o imóvel, a vítima pediu ajuda de parentes.
A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Brejetuba e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar na investigação através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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