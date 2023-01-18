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Guarapari

Adolescente pula no mar para fugir, mas cansa de boiar e é detido no ES

Antes de entrar na água, suspeito de 17 anos jogou uma sacola com drogas na areia; caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na Praia do Morro
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 jan 2023 às 18:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 18:34

Antes de entrar na água, nesta quarta-feira (18), suspeito de 17 anos jogou uma sacola com drogas na areia
Policiais encaminharam o adolescente para a 5ª Delegacia Regional Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma correria chamou a atenção de quem estava na movimentada Praia do Morro, em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (18): um adolescente de 17 anos pulou no mar e ficou boiando, na tentativa de fugir da Polícia Militar após ser flagrado com drogas. Depois de um tempo, ele se cansou, voltou para a areia e acabou detido.
Tudo começou quando uma equipe que estava na região tentou abordar o adolescente, que saiu correndo. Os policiais que estavam em uma base próxima do quiosque 24 receberam essa informação pelo rádio e foram atrás do suspeito.
Segundo a Polícia Militar, "ao notar a aproximação da equipe, o adolescente correu para a areia da praia e dispensou uma bolsa com 16 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha e R$ 72,25".
Adolescente pula no mar para fugir, mas cansa de boiar e é detido no ES
Após dispensar a sacola, o rapaz correu para o mar e ficou flutuando na água, enquanto os policiais o aguardaram na areia. "Posteriormente, o adolescente desistiu de ficar boiando e foi apreendido na beira do mar", completou a PM.
Ele foi levado para a 5ª Delegacia Regional, que fica no município. Ainda de acordo com a corporação, o adolescente tinha um mandado de busca e apreensão em aberto – cujo motivo não foi divulgado.
Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento. Assim que ela for concluída e um novo retorno for dado, este texto será atualizado.

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