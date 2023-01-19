ES 248 tem muitos buracos na região da Fazenda Três Marias, em Linhares Crédito: Amarelo Nardoto

Os motoristas até tentam desviar, mas são muitos buracos – essa é a situação da ES 248, que liga Linhares Colatina . Sem manutenção adequada, a condição da estrada piorou quando se tornou a única alternativa às interdições da BR 101 , após trechos da rodovia federal desmoronarem por causa das fortes chuvas no final do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Buraco para todo lado - ES 248 vira campo minado de Linhares a Colatina

O condutor que passa pela via precisa prestar atenção durante o percurso e diminuir a velocidade para tentar evitar problemas no carro. Há trechos em que nem sequer dá para ver o asfalto. Com as chuvas, poças de lama também se formaram, o que pode dificultar ainda mais a passagem, pois não dá para saber a profundidade dos buracos.

"Está mais fácil passar fora da estrada, no meio das árvores. Passando na rodovia, não tem como fugir dos buracos: você tem que escolher menos profundo para passar" Marlilso Pereira Rosa - Lavrador

Para tentar escapar dos buracos, alguns motoristas se arriscam, trafegando pela pista do sentido contrário. “Muitos dos carreteiros, que não conhecem a via, estavam tomando praticamente toda a contramão para fazer as manobras nas curvas. A atenção é redobrada para não ter acidentes”, comentou o autônomo Eliseu Barreto, em entrevista à repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste.

ES 248 foi impactada pela passagem de veículos pesados e pela chuva Crédito: Heriklis Douglas

Apesar de obras de recapeamento em trechos da ES 248, realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), ele conta que as más condições voltaram. “Algumas das regiões que já foram consertadas estão cedendo de novo por causa das chuvas e muitos caminhões e ônibus passando”, comentou.

Além do desconforto durante o trajeto, os buracos geram prejuízos aos motoristas. Atualmente, o barbeiro Sadraque Bernardo de Oliveira está precisando fazer manutenção do veículo, por causa da precária condição da estrada. “Já não aguento mais ter que trocar o rolamento do carro, embuchamento e suspensão”, desabafou.

O que diz o DER-ES

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) disse que a rodovia sofreu impactos gerados pelo aumento do tráfego pesado que foi desviado da BR 101 e que uma equipe de manutenção está fazendo reparos emergenciais para recuperar o asfalto.

A autarquia informou que já foram executados 6 km de recuperação do asfalto ao longo do trecho e estão previstos mais 8 km nos próximos dias. Locais como Lagoa do Batista, em Marilândia , e Humaitá e Fazenda Três Marias, em Linhares, já receberam recuperação ou estão em fase de execução.