Acidente entre seis veículos interdita parcialmente a BR 101 na Serra

06h15 - Bom dia! Em Serra, no km 255 da BR 101 (próximo a Garagem Serrana), pista interditada no sentido sul devido acidente. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade.

Às 7h15 da manhã, a PRF informou que só restava um caminhão na via para que o trânsito fosse totalmente desobstruído.

07h00 Atualização! Engavetamento envolvendo 6 veículos e não há informação de feridos. No momento, restando apenas 1 caminhão para remoção e posterior liberação da pista. https://t.co/bpodd0fjcV

De acordo com o Centro de Controle Operacional, da Eco101, a ocorrência, registrada às 6h03, envolveu seis veículos no km 255, na Serra. "Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF", informou a concessionária.