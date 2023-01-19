Acidente entre seis veículos interdita parcialmente a BR 101 na Serra

Um engavetamento envolvendo seis veículos interditou uma faixa do km 255, na BR 101, na Serra, no sentido Sul, na manhã desta quinta-feira (19). Entre os automóveis envolvidos na colisão estava um ônibus, uma picape, dois caminhões e dois carros de passeio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ninguém ficou ferido no acidente.
Às 7h15 da manhã, a PRF informou que só restava um caminhão na via para que o trânsito fosse totalmente desobstruído.
De acordo com o Centro de Controle Operacional, da Eco101, a ocorrência, registrada às 6h03, envolveu seis veículos no km 255, na Serra. "Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF", informou a concessionária.
A pista foi totalmente liberada às 8h15, conforme informou a PRF nas redes sociais.