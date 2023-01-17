Caminhão tomba após se 'enrolar' em fios de internet em Cariacica

Um caminhão tombou após se "enrolar" em fios de internet em Cariacica-Sede, Cariacica. De acordo com a Gerência de Trânsito do município, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (17), na bifurcação das ruas Duckla Coutinho e Duque de Caxias. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A administração municipal também informou que os fios estavam baixos quando o acidente aconteceu. Agentes de trânsito e Guarda Municipal foram ao local. A via chegou a ficar interditada para atendimento da ocorrência, mas foi liberada por volta das 13h. O caminhão já foi guinchado.