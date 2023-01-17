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Veja e entenda

Cariacica interdita ruas no entorno do Kleber Andrade para jogo do Fla

Cinco vias nas proximidades do estádio serão interditadas para o fluxo de veículos e dedicadas exclusivamente aos torcedores. Após a partida, o trânsito será liberado às 22h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2023 às 15:03

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 15:03

BKDP Festival acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Madureira e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (18) às 19 horas Crédito: Bernardo Bracony
A Prefeitura Cariacica divulgou na tarde desta terça-feira (17) as informações sobre a alterações no trânsito no entorno do estádio Kleber Andrade, que recebe a partida entre Madureira e Flamengo na quarta-feira (18), às 19 horas.
Ruas e avenidas do entorno do estádio serão interditadas para passagem de veículos
Ruas e avenidas do entorno do estádio serão interditadas para passagem de veículos Crédito: Reprodução / Google Maps
Conforme divulgado pela prefeitura, os bloqueios serão feitos pela Polícia Militar em cinco vias, a partir das 15h. Após a partida o trânsito será liberado por volta das 22 horas.

Vias interditadas

  • Avenida Kleber Andrade
  • Rua Rio Branco
  • Rua Padre Anchieta
  • Rua Gervásio Dalcol
  • Rua Waldemar Sispiersky

Transcol com ônibus extras  

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá uma programação especial para atender os torcedores que desejarem assistir a partida.
Vale frisar que, diferente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar uma linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.
Serão 20 carros extras que estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao evento, e por ser um dia útil, toda a frota estará rodando normalmente. Pouco antes do fim da partida, por volta das 20h30, veículos de reserva estarão de prontidão nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da companhia conforme a demanda.

Linhas que passam no Kleber Andrade

  • 509 - T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA EXP. GARCIA/RETA DA PENHA
  • 515 - T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR
  • 526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXP. GARCIA
  • 524 – T. C. GRANDE / PÇA DE EUCALIPTO, VIA MARECHAL CAMPOS
  • 531 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE
  • 535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. J. AMÉRICA/SERAFIM DERENZI
  • 536 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO
  • 591 - SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
  • 700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE
  • 729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA - CIRCULAR
  • 731 – T.C. GRANDE / T. J. AMÉRICA, VIA VALE ESPERANÇA
  • 753 – RODA D’ÁGUA / T. ITACIBÁ, VIA BR 262
  • 742 - T. C. GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXP. GARCIA/T. J. AMERICA
  • 748 - SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA
  • 781 - T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262
  • 783 - NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ - VIA CAMPO GRANDE
  • 784 - VILA MERLO / T. J. AMERICA - VIA BUBU/CEASA
  • 785 - DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXP. GARCIA
  • 792 – NOVO BRASIL / T. C. GRANDE, VIA EXPEDITO GARCIA
A Guarda Municipal de Cariacica orientou que o embarque dos torcedores, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral da BR-262, próximo à entrada do Kleber Andrade, para evitar a travessia da rodovia.

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