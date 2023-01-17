Cariacica interdita ruas no entorno do Kleber Andrade para jogo do Fla

Madureira e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (18) às 19 horas Crédito: Bernardo Bracony

A Prefeitura Cariacica divulgou na tarde desta terça-feira (17) as informações sobre a alterações no trânsito no entorno do estádio Kleber Andrade , que recebe a partida entre Madureira e Flamengo na quarta-feira (18), às 19 horas.

Ruas e avenidas do entorno do estádio serão interditadas para passagem de veículos Crédito: Reprodução / Google Maps

Conforme divulgado pela prefeitura, os bloqueios serão feitos pela Polícia Militar em cinco vias, a partir das 15h. Após a partida o trânsito será liberado por volta das 22 horas.

Vias interditadas

Avenida Kleber Andrade



Rua Rio Branco

Rua Padre Anchieta

Rua Gervásio Dalcol

Rua Waldemar Sispiersky



Transcol com ônibus extras

Vale frisar que, diferente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar uma linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.

Serão 20 carros extras que estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao evento, e por ser um dia útil, toda a frota estará rodando normalmente. Pouco antes do fim da partida, por volta das 20h30, veículos de reserva estarão de prontidão nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da companhia conforme a demanda.

Linhas que passam no Kleber Andrade

509 - T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA EXP. GARCIA/RETA DA PENHA

515 - T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR

526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXP. GARCIA

524 – T. C. GRANDE / PÇA DE EUCALIPTO, VIA MARECHAL CAMPOS

531 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE

535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. J. AMÉRICA/SERAFIM DERENZI

536 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO

591 - SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262

700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE

729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA - CIRCULAR

731 – T.C. GRANDE / T. J. AMÉRICA, VIA VALE ESPERANÇA

753 – RODA D’ÁGUA / T. ITACIBÁ, VIA BR 262

742 - T. C. GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXP. GARCIA/T. J. AMERICA

748 - SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA

781 - T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262

783 - NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ - VIA CAMPO GRANDE

784 - VILA MERLO / T. J. AMERICA - VIA BUBU/CEASA

785 - DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXP. GARCIA

792 – NOVO BRASIL / T. C. GRANDE, VIA EXPEDITO GARCIA