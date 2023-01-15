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Partida do Carioca

Flamengo goleia Portuguesa e vai jogar com elenco principal no ES

Jogo de quarta-feira em Cariacica pela segunda rodada da Taça Guanabara contra o Madureira vai contar com as principais estrelas do Flamengo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2023 às 20:34

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 20:34

Gabigol foi novamente decisivo para a conquista do Flamengo
Gabigol vem jogar partida no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após a vitória sobre a Portuguesa (RJ) neste domingo (15), o Flamengo vem ao Espírito Santo com time principal para disputar a segunda rodada da Taça Guanabara contra o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com isso, os torcedores capixabas vão poder ver de perto as estrelas Gabigol, Arrascaeta e Pedro em campo na próxima quarta-feira (18), às 19 horas.
O Flamengo não teve dificuldades para vencer a Portuguesa pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo que marcou a estreia do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Cariús descontou para o time visitante.
Flamengo goleia Portuguesa e vai jogar com elenco principal no ES
No Espírito Santo, a delegação com 80 pessoas chega na terça-feira (17), às 18h55, em voo fretado. A lista a qual A Gazeta teve acesso confirma a presença do time completo, bem como a do presidente do clube, Rodolfo Landim, do treinador Vitor Pereira e de toda a equipe técnica e médica de futebol (confira a lista abaixo).
O rubro-negro carioca volta a disputar uma partida do Campeonato Carioca em terras capixabas depois de quase cinco anos, pois o último jogo no Estado pelo torneio foi em março de 2018.

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Assinante do Clube A Gazeta tem desconto para ver jogo do Flamengo no ES

Jogadores que vêm ao ES

  • Santos
  • Vidal
  • Ayrton Lucas
  • Cleiton
  • David Luiz
  • Diegão
  • Dyogo Alves
  • Erick Pulgar
  • Everton Ribeiro
  • Everton
  • Fabrício B.
  • Filipe Luís
  • Gabi
  • Gerson
  • De Arrascaeta
  • G. Varela
  • Hugo
  • João Gomes
  • Léo Pereira
  • Marinho
  • Mateusão
  • Matheus Cunha
  • Matheus França
  • Matheuzinho
  • Pablo
  • Pedro
  • Petterson
  • R.Caio
  • Thiago Maia
  • Victor Hugo
  • Werton
  • Wesley

Ingressos

Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Madureira, que vai acontecer no próximo dia 18, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca, já estão à venda em lojas e shoppings da Grande Vitória. Todos os torcedores terão direito a pagar meia entrada, dentro de uma campanha solidária.
Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.

Flamengo x Portuguesa

Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo deste domingo. Agora com a camisa 9, o centroavante marcou um belo gol de peito, após cruzamento de Ayrton Lucas. Pedro ainda fez bela jogada que resultou no gol de Fabrício Bruno.
O Flamengo ditou o ritmo do início ao fim do jogo. Com tamanha diferença técnica para o adversário, o técnico Vítor Pereira aproveitou o segundo tempo para descansar os titulares.
A Portuguesa não ofereceu resistência ao Flamengo e só chegou ao gol após falha grosseira de Ayrton Lucas, que errou o recuou e deixou o atacante Cariús na cara do goleiro Santos.
O Flamengo tem 100% de aproveitamento no Carioca, já que venceu as duas partidas que disputou. O jogo anterior, diante do Audax, foi antecipado em função da participação rubro-negra no Mundial de Clubes.
Com informações da Folhapress

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Definidos pontos de venda de ingressos para jogo do Flamengo no ES

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.
Os ingressos estão à venda desde esta terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Desconto para assinantes do Clube A Gazeta

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Serviço

  • Madureira x Flamengo
  • Competição: Campeonato Carioca
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
  • Quando: 18 de janeiro, às 19 horas
  • Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
  • Venda online: www.ingressosa.com
  • Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.
  • Para ser assinante do Clube A Gazeta, com planos a partir de R$ 1,99 ao mês, basta acessar o site clube.agazeta.com.br/loja

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