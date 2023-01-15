Gabigol vem jogar partida no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo não teve dificuldades para vencer a Portuguesa pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo que marcou a estreia do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Cariús descontou para o time visitante.

Your browser does not support the audio element. Flamengo goleia Portuguesa e vai jogar com elenco principal no ES

No Espírito Santo, a delegação com 80 pessoas chega na terça-feira (17), às 18h55, em voo fretado. A lista a qual A Gazeta teve acesso confirma a presença do time completo, bem como a do presidente do clube, Rodolfo Landim, do treinador Vitor Pereira e de toda a equipe técnica e médica de futebol (confira a lista abaixo).

O rubro-negro carioca volta a disputar uma partida do Campeonato Carioca em terras capixabas depois de quase cinco anos, pois o último jogo no Estado pelo torneio foi em março de 2018.

Jogadores que vêm ao ES

Santos



Vidal

Ayrton Lucas

Cleiton

David Luiz

Diegão

Dyogo Alves

Erick Pulgar

Everton Ribeiro

Everton

Fabrício B.

Filipe Luís

Gabi

Gerson

De Arrascaeta

G. Varela

Hugo

João Gomes

Léo Pereira

Marinho

Mateusão

Matheus Cunha

Matheus França

Matheuzinho

Pablo

Pedro

Petterson

R.Caio

Thiago Maia

Victor Hugo

Werton

Wesley

Ingressos

Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.

Flamengo x Portuguesa

Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo deste domingo. Agora com a camisa 9, o centroavante marcou um belo gol de peito, após cruzamento de Ayrton Lucas. Pedro ainda fez bela jogada que resultou no gol de Fabrício Bruno.

O Flamengo ditou o ritmo do início ao fim do jogo. Com tamanha diferença técnica para o adversário, o técnico Vítor Pereira aproveitou o segundo tempo para descansar os titulares.

A Portuguesa não ofereceu resistência ao Flamengo e só chegou ao gol após falha grosseira de Ayrton Lucas, que errou o recuou e deixou o atacante Cariús na cara do goleiro Santos.

O Flamengo tem 100% de aproveitamento no Carioca, já que venceu as duas partidas que disputou. O jogo anterior, diante do Audax, foi antecipado em função da participação rubro-negra no Mundial de Clubes.

Com informações da Folhapress

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda desde esta terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Desconto para assinantes do Clube A Gazeta

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Serviço