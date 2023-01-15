Após a vitória sobre a Portuguesa (RJ) neste domingo (15), o Flamengo vem ao Espírito Santo com time principal para disputar a segunda rodada da Taça Guanabara contra o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com isso, os torcedores capixabas vão poder ver de perto as estrelas Gabigol, Arrascaeta e Pedro em campo na próxima quarta-feira (18), às 19 horas.
O Flamengo não teve dificuldades para vencer a Portuguesa pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo que marcou a estreia do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro goleou por 4 a 1, no Maracanã, com gols de Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia. Cariús descontou para o time visitante.
Flamengo goleia Portuguesa e vai jogar com elenco principal no ES
No Espírito Santo, a delegação com 80 pessoas chega na terça-feira (17), às 18h55, em voo fretado. A lista a qual A Gazeta teve acesso confirma a presença do time completo, bem como a do presidente do clube, Rodolfo Landim, do treinador Vitor Pereira e de toda a equipe técnica e médica de futebol (confira a lista abaixo).
O rubro-negro carioca volta a disputar uma partida do Campeonato Carioca em terras capixabas depois de quase cinco anos, pois o último jogo no Estado pelo torneio foi em março de 2018.
Jogadores que vêm ao ES
- Santos
- Vidal
- Ayrton Lucas
- Cleiton
- David Luiz
- Diegão
- Dyogo Alves
- Erick Pulgar
- Everton Ribeiro
- Everton
- Fabrício B.
- Filipe Luís
- Gabi
- Gerson
- De Arrascaeta
- G. Varela
- Hugo
- João Gomes
- Léo Pereira
- Marinho
- Mateusão
- Matheus Cunha
- Matheus França
- Matheuzinho
- Pablo
- Pedro
- Petterson
- R.Caio
- Thiago Maia
- Victor Hugo
- Werton
- Wesley
Ingressos
Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Madureira, que vai acontecer no próximo dia 18, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca, já estão à venda em lojas e shoppings da Grande Vitória. Todos os torcedores terão direito a pagar meia entrada, dentro de uma campanha solidária.
Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.
Flamengo x Portuguesa
Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo deste domingo. Agora com a camisa 9, o centroavante marcou um belo gol de peito, após cruzamento de Ayrton Lucas. Pedro ainda fez bela jogada que resultou no gol de Fabrício Bruno.
O Flamengo ditou o ritmo do início ao fim do jogo. Com tamanha diferença técnica para o adversário, o técnico Vítor Pereira aproveitou o segundo tempo para descansar os titulares.
A Portuguesa não ofereceu resistência ao Flamengo e só chegou ao gol após falha grosseira de Ayrton Lucas, que errou o recuou e deixou o atacante Cariús na cara do goleiro Santos.
O Flamengo tem 100% de aproveitamento no Carioca, já que venceu as duas partidas que disputou. O jogo anterior, diante do Audax, foi antecipado em função da participação rubro-negra no Mundial de Clubes.
Com informações da Folhapress
A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.
Os ingressos estão à venda desde esta terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).
Desconto para assinantes do Clube A Gazeta
Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).
Serviço
- Madureira x Flamengo
- Competição: Campeonato Carioca
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Quando: 18 de janeiro, às 19 horas
- Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
- Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
- Venda online: www.ingressosa.com
- Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.
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